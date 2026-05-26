Μαρόκο: Στην αποστολή για το Μουντιάλ ο Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός «killer» του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί θα βρεθεί στο Μουντιάλ των ΗΠΑ το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ στη λίστα του Μοχάμεντ Ουαχμπί είναι και ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Ατζεντίν Ουναΐ.

Ο Ελ Καμπί βρίσκεται σε... φόρμα

Ο σέντερ φορ των «ερυθρόλευκων», φαίνεται να ξαναβρήκε τη φόρμα του καθώς σε φιλικό του Μαρόκου σκόραρε δύο γκολ, στη φιλική επικράτηση με 5-0 επί της Μπουρουντί, δείχνοντας πως έχει μπει στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» και θα μπορέσει να οδηγήσει την επίθεση των Αφρικανών. Με το εθνόσημο μετράει ήδη 32 γκολ σε 68 συμμετοχές, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις πιο σταθερές επιθετικές λύσεις της χώρας του.

Να θυμίσουμε ότι το Μαρόκο θα βρεθεί σε έναν αρκετό δύσκολο όμιλο, έχοντας να αντιμετωπίσει κατά σειρά, Βραζιλία, Σκωτία και Αϊτή.

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)

Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ).