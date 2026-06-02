Η Opta μίλησε: Τα φαβορί για το Μουντιάλ με ευρωπαϊκό «άρωμα»

Η Opta, μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες αθλητικών δεδομένων και στατιστικών, έκανε τη συνήθη πρόβλεψή της για τους πιθανούς νικητές του Μουντιάλ 2026.

Εκτελώντας 10.000 προσομοιώσεις και αναλύσεις τα αποτελέσματα ανέδειξαν την Ισπανία ως το φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου με πιθανότητες 16,1%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (13%), η Αγγλία (11,2%) και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,4%.

Παρότι για τον υπερυπολογιστή η Γαλλία είναι πιο πιθανό να τερματήσει πιο κάτω από Ισπανία και Αργεντινή στον δικό της όμιλο, το ποσοσό της στα νοκ-άουτ ανεβαίνει φτάνοντας στο 21% πιθανότητα να φτάσουν έως και τελικό.

Οι διοργανώτριες χώρες δεν αναμένεται να διεκδικήσουν τον τίτλο. Η Opta δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες 1,2% πιθανότητες να σηκώσουν το τρόπαιο, ενώ στο Μεξικό 1%. Στον Καναδά δίνονται λιγότερες από 1% πιθανότητες να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής εντός έδρας.