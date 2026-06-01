VAR και στα «σκριν» των στημένων: Νέα αλλαγή από IFAB για το Μουντιάλ 2026

Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ενέκρινε η IFAB, επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες του VAR σε φάσεις που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να ελεγχθούν.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τα επιθετικά φάουλ που γίνονται πριν από την εκτέλεση κόρνερ ή ελεύθερου χτυπήματος. Πλέον, εφόσον μία τέτοια παράβαση επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη της φάσης και οδηγήσει σε γκολ, πέναλτι ή πειθαρχική απόφαση, το VAR θα μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει επανεξέταση από τον διαιτητή.

Η νέα οδηγία στοχεύει κυρίως στην αντιμετώπιση των λεγόμενων «σκριν», όταν επιτιθέμενοι παρεμποδίζουν αντικανονικά αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα κατά τη διάρκεια στημένων φάσεων.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: FIFA has expanded VAR's authority so it can punish attacking fouls committed before a corner kick or free kick is taken.



Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, πρόκειται για μια προσπάθεια να κλείσει ένα κενό του κανονισμού που επέτρεπε την εξέλιξη φάσεων με ξεκάθαρες παραβάσεις χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από το VAR.

Με τη νέα διευκρίνιση, αν ο διαιτητής διαπιστώσει μέσω on-field review ότι υπήρξε παράβαση πριν η μπάλα τεθεί σε παιχνίδι, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις και η εκτέλεση του κόρνερ ή του φάουλ θα επαναλαμβάνεται.

Παράλληλα, το VAR αποκτά πλέον δικαίωμα παρέμβασης και σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας που οδηγεί σε αποβολή, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο του στο παιχνίδι. Έτσι, οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εμπλακεί το VAR διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

Γκολ

Πέναλτι

Απευθείας κόκκινη κάρτα

Δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε αποβολή

Λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή

Εσφαλμένη υπόδειξη κόρνερ

Επιθετικά φάουλ πριν από στημένες φάσεις



Η IFAB ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης αλλαγής θα αξιολογηθεί μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026, πριν ληφθεί απόφαση για την καθολική υιοθέτησή της στις υπόλοιπες διοργανώσεις.

Την ίδια ώρα, η FIFA προχωρά και σε πρόσθετες παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση του παιχνιδιού, όπως αυστηρότερα χρονικά όρια στις αλλαγές παικτών, στα πλάγια άουτ και στις επανεκκινήσεις από τους τερματοφύλακες, αλλά και αυστηρότερη εφαρμογή του κανόνα που επιτρέπει μόνο στον αρχηγό να απευθύνεται στον διαιτητή.