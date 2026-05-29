Μια «παράσταση» ακόμα: Στην αποστολή της Αργεντινής ο Μέσι για το Μουντιάλ

Ο «τελευταίος χορός» για πολλούς κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας εικοσαετίας θα δοθεί στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Μεταξύ τους, οι δύο κορυφαίοι παίκτες του κόσμου για πολλά χρόνια, δίνουν την τελευταία τους παράσταση με τις εθνικές τους ομάδες.

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκονται στις αποστολές του προσεχούς Μουντιάλ, όπως επιβεβαιώθηκε μετά την γνωστοποίηση της τελικής επιλογής για την Αργεντινή. Η κάτοχος του τροπαίου θα βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής με σκοπό την υπεράσπιση του τίτλου, ξεκινώντας το ταξίδι της από τον 10ο όμιλο, μαζί με Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία και ξεκινάει τις υποχρεώσεις τις στις 17 Ιουνίου, απέναντι στην Αλγερία.

Η αποστολή των Αργεντίνων

Μαρτίνες, Ρούλι, Μούσο, Μπαλέρντι, Ταλιαφίκο, Μοντιέλ, Μαρτίνες, Ρομέρο, Οταμέντι, Μεδίνα, Μολίνα, Παρέδες, Ντε Πολ, Μπάρκο, Λο Σέλσο, Παλάσιος, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Μέσι, Γκονζάλες, Αλμάντα, Σιμεόνε, Παζ, Λόπεζ, Λαουτάρο Μαρτίνες.