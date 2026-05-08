Φοβερή στιγμή: Οπαδοί της Αλ Σαμπάμπ φώναζαν το όνομα του Μέσι και ο Ρονάλντο το... απολάμβανε

Ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση της Saudi Pro League βρίσκεται η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ομάδα του Πορτογάλου σούπερ σταρ επικράτησε 4-2 εκτός έδρας της Αλ Σαμπάμπ και έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον τίτλο, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Η Αλ Νασρ έφτασε τους 82 βαθμούς και βρίσκεται στο +5 από τη δεύτερη Αλ Χιλάλ, η οποία έχει βέβαια ένα παιχνίδι λιγότερο, με τη μάχη της κορυφής να παραμένει ανοιχτή.



Ωστόσο, το στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου δεν είχε να κάνει με κάποιο από τα γκολ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φίλοι της Αλ Σαμπάμπ άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι, επιχειρώντας να πειράξουν τον Πορτογάλο σταρ.

Ο Κριστιάνο όμως όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε, αλλά έδειξε να το απολαμβάνει. Μάλιστα, άρχισε να κουνά τα χέρια του στον ρυθμό του συνθήματος, κάνοντας τον… μαέστρο μπροστά στην εξέδρα που «απέτυχε» να πικάρει τον Πορτογάλο σταρ.

