Συμπαίκτης των Φορτούνη-Μασούρα στο στόχαστρο για «ύποπτο» λάθος με φόντο τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Στο κόκκινο έχει φτάσει η ένταση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με ένα περιστατικό να προκαλεί τεράστιο θόρυβο και να δημιουργεί σκιές γύρω από τη μάχη του τίτλου. Πρωταγωνιστής βρίσκεται ο Πέδρο Ρεμπότσο, συμπαίκτης των Κώστα Φορτούνη, Γιώργου Μασούρα και Δημήτρη Κουρμπέλη στην Αλ Καλίτζ, αλλά και πρώην μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού το 2024.



Όλα ξεκίνησαν στην αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Χιλάλ, μία ομάδα που κυνηγά με αξιώσεις το πρωτάθλημα απέναντι στην Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 79ό λεπτό του αγώνα, ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε ένα λανθασμένο γύρισμα προς την άμυνά του, το οποίο κατέληξε να ευνοήσει την Αλ Χιλάλ και να αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα.

🚨🚨 ÉNORME SCANDALE EN ARABIE SAOUDITE !!! 😭🫵🏽🇸🇦



REGARDEZ JUSTE LE BUT QUE VIENT DE MARQUER AL-HILAL ! 😂



La passe du défenseur d'Al Khaleej ??



Grâce à la victoire Al Hilal va s'offrir une finale pour le titre contre Al Nassr le 13 mai prochain ! 🔥⚔️ pic.twitter.com/Y5ttDza9of — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 5, 2026





Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Αλ Νάσρ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το λάθος ήταν ενέργεια με σκοπιμότητα. Τα σχόλια στα social media πήραν φωτιά, με πολλούς να μιλούν ανοιχτά για αλλοίωση αποτελέσματος σε μια τόσο κρίσιμη καμπή της σεζόν.



Το timing της φάσης κάνει την υπόθεση ακόμη πιο «βαριά», καθώς η Αλ Χιλάλ και η Αλ Νάσρ βρίσκονται σε απόσταση μόλις δύο βαθμών στη βαθμολογία. Οι δύο ομάδες αναμένεται να αναμετρηθούν στις 12 Μαΐου στην έδρα της Αλ Νάσρ, σε ένα ντέρμπι που πιθανότατα θα κρίνει τον τίτλο, καθιστώντας κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα καθοριστικής σημασίας.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που δείχνουν τον Ρεμπότσο να παρακολουθεί αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Το γεγονός αυτό πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας, με ορισμένους να τον παρουσιάζουν ως ένθερμο υποστηρικτή του Λιονέλ Μέσι, επιχειρώντας να συνδέσουν άσχετα μεταξύ τους στοιχεία.

El jugador del Al Khaleej Pedro Rebocho que cometió “el error grave” vs al Hilal regalando el partido



¡Miren de quién es fan!

Las casualidades no existen, brohttps://t.co/f04jE4xL1y pic.twitter.com/VDXkxbBPOJ — Arielipillo (@arielipillo) May 5, 2026





Ωστόσο, το πιο σοβαρό στοιχείο που ήρθε στο φως είναι ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αλ Νάσρ να κάνει ύποπτη κίνηση χρηματισμού πίσω από τον Πορτογάλο αμυντικό. Το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και παραμένει ασαφές, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση και πολλά ερωτήματα γύρω από την αξιοπιστία της αναμέτρησης.

🚨



Al Khaleej technical staff member gestures "money" while laughing at Pedro Rebocho mistake



A SCANDAL. pic.twitter.com/oWMFHoINeg — NassrXtra (@NassrXtra1) May 6, 2026





Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία ή επιβεβαιωμένη απόδειξη που να στοιχειοθετεί τις βαριές κατηγορίες περί «στημένου» παιχνιδιού. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από το πρωτάθλημα και έχει εκτοξεύσει την πίεση ενόψει της τελικής ευθείας.

