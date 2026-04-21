Ρονάλντο Τζούνιορ: Η Αλ Νασρ εξετάζει το ενδεχόμενο να παίξει με τον πατέρα του

Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, πραγματοποεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της U16 Άλ Νάσρ και οι Σαουδάραβες έχουν στο «νου» τους να τον ανεβάσουν στη πρώτη ομάδα και να παίξει συμπαίκτης με τον πατέρα του.

Αν πραγματοποιηθεί αυτό θα είναι το πρώτο δίδυμο «πατέρας-γιος» που θα δούμε να αγωνίζονται μαζί στο χορτάρι. Θα καταφέρει άραγε να δείξει πράγματα και να δούμε το γνωστό «like father like son»;