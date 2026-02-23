Ο κύβος ερρίφθη: Αυτή θα είναι η ομάδα που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να σκέφτεται την αποχώρηση από την Αλ Νασρ, ξεκαθαρίζοντας δημόσια πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος στη Σαουδική Αραβία και παραμένει προσηλωμένος στο πρότζεκτ της ομάδας του Ριάντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζμ, πετυχαίνοντας δύο γκολ και οδηγώντας την ομάδα του στην κορυφή της Saudi Pro League. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στο αγωνιστικό σκέλος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να μείνω»

Μιλώντας στον σαουδαραβικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Thmanyah, ο 41χρονος επιθετικός ήταν ξεκάθαρος:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Όπως έχω πει τόσες πολλές φορές, ανήκω στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια χώρα που με έχει καλωσορίσει πολύ καλά, εμένα, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω εδώ».

Cristiano Ronaldo speaks after his brace against Al Hazem ⚽️⚽️ pic.twitter.com/LZaChoZRmK — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 21, 2026

Ο Ρονάλντο στάθηκε ιδιαίτερα στη μάχη του τίτλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέπειας:

«Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το πρωτάθλημα. Είμαστε στην κορυφή. Κάνουμε τη δουλειά μας, κερδίζουμε, ασκούμε πίεση στους αντιπάλους μας και θα δούμε στο τέλος της σεζόν.

Είμαστε στο σωστό δρόμο, έχουμε επιστρέψει στην κορυφή. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση. Θα το πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι».

Τέλος στις φήμες για ρήτρα αποδέσμευσης

Με τις δηλώσεις του, ο Πορτογάλος σταρ κλείνει κάθε συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο ενεργοποίησης ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 50 εκατ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συμπεριλήφθηκε στην ανανέωση που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι.

