«Γρίφος» με την αναχώρηση του ιδιωτικού αεροσκάφους του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Ριάντ

Η «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει πολλαπλές συνέπειες. Οι πυραυλικές επιθέσεις όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει, αλλά συνεχίζονται με γοργούς και καταστροφικούς ρυθμούς.

Διάφορα πρωταθλήματα και αγώνες έχουν ήδη αναβληθεί επ' αόριστον, ενώ πολλοί αθλητές και αθλήτριες προσπαθούν να εγκαταλείψουν με ασφάλεια περιοχές που βρίσκονται εν μέσω επιθέσεων. Αρκετοί έχουν αποκλειστεί σε πόλεις, ενώ μερικοί εναέριοι χώροι παραμένουν κλειστοί και δεν είναι ακόμα σαφές το πότε θα επιτραπεί ξανά πτήση από χώρα της Μέσης Ανατολής με συμβατικό αεροσκάφος.

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Μαρτίου, σύμφωνα με διεθνή μέσα, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο αναχώρησε από τη Ριάντ και προσγειώθηκε στη Μαδρίτη νωρίς το μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πολυτελές αεροσκάφος τύπου Bombardier Global Express XRS, προσαρμοσμένο με τα αρχικά «CR7». Το αεροπλάνο μπορεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις χωρίς στάση και χωράει έως 19 άτομα.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo's private jet route from Riyadh to Madrid amid escalating tensions in the Middle East. [The Sun] pic.twitter.com/bpjmc8NvVi — TCR. (@TeamCRonaldo) March 3, 2026

Σύμφωνα με τη Marca, το αεροσκάφος φαίνεται να ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση αν ο ίδιος βρισκόταν μέσα, είτε μόνος, είτε μαζί με τη σύζυγό του, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ.

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν πως ο Πορτογάλος σταρ ενδέχεται να αποφάσισε να φύγει από τη Ριάντ, όπου ζει και είναι η έδρα της ομάδας που αγωνίζεται, λόγω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, με πολλούς πολίτες και αθλητές να προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφαλή μετακίνησή τους.