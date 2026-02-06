Στα άκρα η κόντρα Ρονάλντο – Σαουδικής Ομοσπονδίας: Απειλεί με αποχώρηση ο «CR7»

Ο 41χρονος επιθετικός φέρεται να έχει θέσει εαυτόν εκτός αγωνιστικής δράσης με την Αλ Νασρ σε επιλεγμένα παιχνίδια, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, θεωρώντας πως η Ομοσπονδία – αλλά και το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) – ευνοούν συγκεκριμένους συλλόγους, με πρώτο και κύριο την Αλ Χιλάλ, δυσχεραίνοντας παράλληλα την προσπάθεια της ομάδας του να διεκδικήσει τον τίτλο.



Η επίσημη “προειδοποίηση” και η απάντηση Ρονάλντο



Η στάση του Ρονάλντο δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το πρωτάθλημα, μέσω επίσημου εκπροσώπου, απέστειλε μήνυμα προς τον CR7, υπογραμμίζοντας ότι η άρνηση συμμετοχής σε αγώνες συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεών του.



Η απάντηση του Πορτογάλου, ωστόσο, μόνο καθησυχαστική δεν ήταν. Όπως αναφέρουν πληθώρα δημοσιευμάτων, ο Ρονάλντο πέρασε στην αντεπίθεση, διαμηνύοντας προς την Ομοσπονδία πως, εφόσον συνεχιστεί η ίδια πολιτική, είναι διατεθειμένος ακόμη και να αποχωρήσει από τη χώρα.



Συναγερμός λόγω συμβολαίου και ρήτρας



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεσμεύεται με την Αλ Νασρ έως το καλοκαίρι του 2027, με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατ. ευρώ. Ποσό που, θεωρητικά, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για άμεση αποχώρηση, αν και μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει κινηθεί επίσημα.



Η έντονη δυσαρέσκεια του Πορτογάλου έχει σημάνει συναγερμό στη Σαουδική Αραβία, καθώς ο Ρονάλντο αποτελεί το απόλυτο πρόσωπο-βιτρίνα του project και η αποχώρησή του θα συνιστούσε τεράστιο πλήγμα σε αγωνιστικό, επικοινωνιακό και εμπορικό επίπεδο.



Το πρόβλημα δεν είναι η Αλ Νασρ



Αξιοσημείωτο είναι πως ο εκνευρισμός του Ρονάλντο δεν στρέφεται προς την Αλ Νασρ, αλλά προς τη συνολική διαχείριση της λίγκας από το PIF, το οποίο ελέγχει τις Αλ Νασρ, Αλ Χιλάλ, Αλ Αχλί και Αλ Ιτιχάντ.



Στο επιτελείο του Πορτογάλου θεωρούν ότι οι μεταγραφικές ισορροπίες δεν τηρούνται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σημαντική ενίσχυση της Αλ Ιτιχάντ τον χειμώνα με τον Καρίμ Μπενζεμά, αλλά και τη διαρκή αγωνιστική και διοικητική στήριξη που απολαμβάνει η Αλ Χιλάλ.



Τι μέλλει γενέσθαι



Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο. Είτε θα υπάρξει εκτόνωση και εσωτερική αναδίπλωση από πλευράς Ομοσπονδίας, είτε το ρήγμα θα βαθαίνει, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσει πρόωρα το κεφάλαιο Σαουδική Αραβία.



Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση έχει ξεφύγει από τα στενά όρια ενός συλλόγου και αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα του σαουδαραβικού ποδοσφαιρικού εγχειρήματος.