Ποιος είναι ο επιστημονικός λόγος πίσω από το τελετουργικό του Ρονάλντο με το νερό

Ο 41χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πέντε «Χρυσές Μπάλες» στο ενεργητικό του, μετά από μια λαμπρή καριέρα, στην οποία αγωνίστηκε για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε δύο περιόδους, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Γιουβέντους και τώρα την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία.



Ο Ρονάλντο μεταγράφηκε στη Γιουνάιτεντ από την Σπόρτινγκ το 2003 και στη συνέχεια κατέκτησε τρεις τίτλους της Premier League και το Champions League στο «Ολντ Τράφορντ».



Το 2009, η Γιουνάιτεντ αποδέχθηκε την πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τις υπηρεσίες του Ρονάλντο και ο Πορτογάλος σταρ μετακόμισε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».



Κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, ο Ρονάλντο κέρδισε τέσσερις ακόμη τίτλους Champions League και δύο τίτλους της La Liga, ενώ έγινε επίσης ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου.



Το 2018, ο Ρονάλντο μετακόμισε στην Ιταλία για να υπογράψει με τη Γιουβέντους έναντι αρχικού ποσού 100 εκατομμυρίων ευρώ.



Κέρδισε δύο τίτλους στη Serie A με τη Γιούβε πριν ολοκληρώσει την επιστροφή του στο «Ολντ Τράφορντ» το 2021.



Η δεύτερη θητεία του στη Γιουνάιτεντ, ωστόσο, δεν πήγε τόσο καλά όσο η πρώτη και αποχώρησε προς το τέλος του 2022, όταν το συμβόλαιό του λύθηκε μετά από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν, όπου επέκρινε διάφορες πτυχές του συλλόγου.

Τι κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το νερό



Ο επαγγελματισμός του Ρονάλντο είναι φημισμένος και η αφοσιωμένη προσέγγισή του στον τρόπο που ζει τη ζωή του εκτός γηπέδου για να αποδίδει σε αυτόν, καθώς και η μακροζωία του στο παιχνίδι είναι πασίγνωστες.

Και μια εικόνα για μια πτυχή αυτού, η οποία μπορεί να φαίνεται περίεργη, έχει τώρα εξηγηθεί και βοηθά στην κατανόηση της φιλοσοφίας του.



Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο Ρονάλντο και οι άλλοι παίκτες δεν πίνουν νερό, αλλά απλώς βρέχουν το στόμα τους πριν το φτύσουν.

Υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος γι' αυτό, όπως αποδεικνύεται, λόγω της χρήσης ενός «στοματικού διαλύματος υδατανθράκων» για την ενεργοποίηση των υποδοχέων του στόματος, τη μείωση της κόπωσης και την αίσθηση ενέργειας χωρίς να καταπιεί κανείς το νερό.



Μια ανάρτηση στον λογαριασμό 45performancepro στο Instagram αναφέρει: «Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και άλλοι αθλητές δεν πίνουν νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα;



«Απλώς βρέχουν το στόμα τους και το φτύνουν. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση γι' αυτό.



Χρησιμοποιούν στοματικό διάλυμα με υδατάνθρακες: ένα διάλυμα με υδατάνθρακες που ενεργοποιεί υποδοχείς στο στόμα και «ξεγελάει» τον εγκέφαλο, μειώνοντας την κόπωση και δίνοντας μια αίσθηση ενέργειας—χωρίς να χρειάζεται να το καταπιείτε.



Γιατί; Το να πίνετε κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης μπορεί να προκαλέσει στομαχική δυσφορία. Επομένως, η έντονη ενυδάτωση γίνεται πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όχι στη μέση της δράσης».