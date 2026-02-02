Σκιά έντασης στην Αλ Νασρ: Εκτός αποστολής ο Ρονάλντο με φόντο τη δυσαρέσκεια προς το PIF

Έντονο παρασκήνιο έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες γύρω από την Αλ Νασρ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπως υποστηρίζει η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση της 20ής αγωνιστικής της Saudi Pro League απέναντι στην Αλ Ριάντ, τη Δευτέρα (02/02, 17:45).



Η απουσία του 39χρονου δεν οφείλεται σε τραυματισμό ή προσωπικό ζήτημα. Αντιθέτως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για συνειδητή επιλογή του ίδιου, η οποία σχετίζεται με τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο διαχείρισης της Αλ Νασρ από το PIF, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας.



Όπως σημειώνεται, πηγές από το εσωτερικό του συλλόγου αναφέρουν πως ο Ρονάλντο θεωρεί ότι η ομάδα του αντιμετωπίζεται άνισα σε σύγκριση με άλλους συλλόγους που ελέγχονται από το ίδιο ταμείο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Αλ Χιλάλ.



Μπενζεμά, Αλ Χιλάλ και μεταγραφική ανισορροπία

Την ίδια στιγμή, η Αλ Χιλάλ φέρεται να κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος επιθετικός δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόταση ανανέωσης της Αλ Ιτιχάντ και, σύμφωνα με τη «L’Équipe», βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, η οποία προηγείται κατά τρεις βαθμούς της Αλ Νασρ.



Η κινητικότητα των ανταγωνιστών και η απουσία ουσιαστικών ενισχύσεων στην Αλ Νασρ φαίνεται πως αποτελούν βασικούς λόγους της ενόχλησης του Ρονάλντο. Όπως αναφέρει η «A Bola», ο Πορτογάλος εκφράζει παράπονα για την περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα του συλλόγου στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.



Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αλ Νασρ έχει προχωρήσει μόλις σε μία προσθήκη, αποκτώντας τον 21χρονο Ιρακινό μέσο Χαϊντέρ Αμπντουλκαρίμ, εξέλιξη που δεν καλύπτει τις φιλοδοξίες του συλλόγου αλλά ούτε και του ίδιου του CR7.