Ο Σεν Μαξιμέν αποχώρισε από το Μεξικό λόγω ρατσιστικής επίθεσης στα παιδιά του

Μόλις λίγους μήνες κράτησε η πορεία του Άλαν Σεν Μαξιμέν στο Μεξικό και την Κλαμπ Αμέρικα. Ο Γάλλος εξτρέμ, το όνομα του οποίου «έπαιξε» στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι, αποχώρησε από την μεξικάνικη ομάδα δύο μέρες αφότου είχε αποκαλύψει πως τα παιδιά του δέχτηκαν σοκαριστικές ρατσιστικές επιθέσεις.

Ο 28χρονος είχε μεταβεί στην νέα του ομάδα το περασμένο Αύγουστο, με το ποσό της μεταγραφής του να αγγίζει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, προλαβαίνοντας να αγωνιστεί μόλις σε 15 αγώνες με την Κλαμπ Αμέρικα.

Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της αποδέσμευσης του, ο Σεν Μαξιμέν ανέβασε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία υπογράμμιζε πως θα προστατέψει τα παιδιά του από ρατσιστικές επιθέσεις κάθε είδους.

«Το πρόβλημα δεν είναι το χρώμα του δέρματος, είναι το χρώμα των σκέψεων. Οι άνθρωποι μου επιτίθενται, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μεγάλωσα μαθαίνοντας να αντιστέκομαι στις επιθέσεις, είτε είναι ανεπαίσθητες, κρυφές είτε άμεσες. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν θα ανεχτώ ποτέ, και αυτό είναι οι άνθρωποι να επιτίθενται στα παιδιά μου. Η προστασία των παιδιών μου είναι η προτεραιότητά μου. Θα αγωνιστώ με όλη μου τη δύναμη για να διασφαλίσω ότι θα είναι σεβαστά και αγαπημένα, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματός τους.



Λοιπόν, σε όσους τόλμησαν να επιτεθούν στα παιδιά μου, λέω το εξής: κάνατε λάθος. Θα αγωνίζομαι πάντα για να προστατεύσω την οικογένειά μου και κανένα άτομο ή απειλή δεν θα με τρομάξει ποτέ», έγραψε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός.

Ο προπονητής της Κλαμπ Αμέρικα, Αντρέ Ζαρντίν, σχολίασε πως είναι ντροπιαστικό αυτό που συνέβη, ενώ ο ίδιος ο σύλλογος είχε καταδικάσει οποιαδήποτε μορφή ρατσιστικής επίθεσης μέσω επίσημης δήλωσης, χωρίς πάντως κάποια από τις δύο πλευρές να δημοσιοποιήσει περαιτέρω πληροφορίες για το συμβάν.