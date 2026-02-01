Απρόσμενο σκηνικό σε αγώνα πυγμαχίας: Γροθιά ξεκόλλησε την περούκα ενός πυγμάχου (video)

Μια από τις πιο απρόσμενες και αστείες στιγμές που θα μπορούσαν να συμβούν σε αγώνα πυγμαχίας χάρισε απίθανο γέλιο στα social media παγκοσμίως. Σε αγώνα βαρέων βαρών που διεξήχθη στο θρυλικό «Madison Square Garden», το κοινό έγινε μάρτυρας ενός σκηνικού που δύσκολα ξεχνιέται.

Ο Τζάρελ Μίλερ αντιμετώπισε τον Κίνγκλεϊ Ίμπε και στον δεύτερο γύρο του αγώνα, ο δεύτερος πέτυχε ένα δυνατό χτύπημα στον πρώτο, με αποτέλεσμα… να του ξεκολλήσει η περούκα!

Ο Μίλερ, ωστόσο, όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά αντέδρασε με τρόπο που ξεσήκωσε το κοινό. Σταμάτησε για μια στιγμή, έβγαλε εντελώς τα πρόσθετα μαλλιά του και τα πέταξε στην εξέδρα, συνεχίζοντας κανονικά τον αγώνα.

Το αποκορύφωμα; Παρά το απρόοπτο, ο Τζάρελ Μίλερ κατάφερε τελικά να επικρατήσει και να πάρει τη νίκη, μετατρέποντας ένα ατύχημα σε viral στιγμή παγκόσμιας εμβέλειας.

Δείτε το βίντεο με το απίθανο περιστατικό