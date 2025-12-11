Ποια είναι η πυγμάχος Σάνον Φίλπ που το... γύρισε στο OnlyFans και «κολάζει» τους πάντες (pic)

Η Φιλπ, η οποία αγωνίζεται στη μεσαία κατηγορία και έχει συμμετάσχει σε δύο επαγγελματικούς αγώνες στην πυγμαχία, φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στο OnlyFans για να απολαύσει τα οικονομικά οφέλη της εφαρμογής. Σε πρόσφατη συνέντευξη της, δήλωσε πως είναι δύσκολο να καλύψει τα έξοδα του αθλήματος, ενώ παράλληλα τόνισε πως ο σύντροφος της, δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτή την δραστηριότητα.

«Καθίσαμε και το συζητήσαμε σε βάθος. Αν μου έλεγες πριν λίγα χρόνια ότι θα ανέβαζα τέτοιου τύπου περιεχόμενο, θα γελούσα. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως, αν εμείς οι γυναίκες στην πυγμαχία δεν έχουμε σταθερό εισόδημα, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φιλπ αποκάλυψε πως κερδίζει εώς και 45.000 δολάρια το μήνα και δεν έχει πρόθεση να σταματήσει εκεί: «Έχω στόχους, όπως το να αγοράσω σπίτι και ακίνητα. Η οικογένεια και οι φίλοι μου με στηρίζουν, ενώ η παρουσία στα social media μου δίνει μια ευέλικτη καθημερινότητα», ανέφερε.

Η αθλήτρια από την Αυστραλία διατηρεί ενεργούς τους λογαριασμούς της και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χιλιάδες ακόλουθους και «καυτές» εμφανίσεις.