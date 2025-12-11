Πρωτόγνωρες εικόνες: Η Χάκα υποβιβάστηκε και οι φίλαθλοι έκαψαν το γήπεδο (video)

Μια καταστροφική χρονιά για την Χάκα της Φινλανδίας, η οποία, εκτός από τον υποβιβασμό και την ήδη δεινή οικονομική της κατάσταση, υπέστη μια καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς μία από τις κερκίδες του σταδίου τoυ γηπέδου, που κατασκευάστηκε το 1934.



Μετά από έρευνα της αστυνομίας η φωτιά ξέσπασε από τρεις 15χρονους, με τον έναν εξ αυτών να ομολογεί ότι άναψε ένα αντικείμενο που πυροδότησε την πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς την κερκίδα και προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του τεχνητού χλοοτάπητα.

EL FC HAKA DESCENDIÓ Y PRENDIERON FUEGO SU ESTADIO 🏟️🔥



🇫🇮⬇️ Uno de los clubes más grandes de Finlandia vive las horas más difíciles de su historia: después de terminar último del Grupo B con 17 puntos, el equipo perdió la categoría



🚔👮 Consumada la caída, el tema se le fue de… pic.twitter.com/CoOZg4RAlS — Diario Olé (@DiarioOle) December 10, 2025



«Είμαστε πραγματικά λυπημένοι από την πυρκαγιά στο γήπεδο Tehtaas. Το Tehtaas είναι ένα αγαπημένο μέρος για τους κατοίκους του Κόσκι και η πόλη έχει δεσμευτεί να συντηρήσει το γήπεδο», δήλωσε ο Γιόνι Κουμλάντερ, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.





«Τώρα το καθήκον μας είναι να μάθουμε τι χρειάζεται για να επαναφέρουμε το γήπεδο σε αγωνιστική κατάσταση», πρόσθεσε ο Κουμλάντερ σε δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Χάκα.





Η Χάκα, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του φινλανδικού πρωταθλήματος με εννέα τίτλους πρωταθλήματος και 12 Κύπελλα, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, αφού τερμάτισε τελευταία με μόνο 17 βαθμούς, προκαλώντας οργή τριών ανήλικων οπαδών που αποφάσισαν να πάρουν εκδίκηση. Να σημειωθεί ότι σύλλογος έχει υποβιβαστεί τέσσερις φορές μεταξύ 1970 και 2025, πιο πρόσφατα το 2012.