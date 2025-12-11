H Αλίσα Λέμαν τα... πετάει όλα έξω και «ρίχνει» τα social media ποζάροντας topless

Η Αλίσα Λέμαν είναι από τις πιο γνωστές ποδοσφαιρικές φιγούρες στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, οι ακόλουθοι της, παραδέχονται πως είναι και μια από τις πιο όμορφες αθλήτριες της εποχής μας. Μην ξεχνάμε πως έχει συχνά χαρακτηριστεί ως η πιο σέξι παίκτρια ποδοσφαίρου στον πλανήτη.

Η ίδια φρόντισε να το... επιβεβαιώσει και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις οποίες δεν φοράει... τίποτα από πάνω. Κάτι που όπως είναι αναμενόμενο προκάλεσε... πανικό στα social media και στους ακόλουθους της, με τα σχόλια να δείχνουν πως η Αλίσα Λέμαν... τους τρέλανε όλους.

Instagram

Instagram

Στη φωτογράφιση για τον Πάολο Στιβ, η 26χρονη φορούσε ένα φαρδύ τζιν, με τους θαυμαστές της να δείχνουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια.