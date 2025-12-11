Τζόκοβιτς: Το μεταμεσονύχτιο τρέξιμο, η βουτιά στα παγωμένα νερά και το τένις στο Καβούρι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χαλαρώνει στην Κοπεγχάγη τις τελευταίες ημέρες, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ στο instagram.

O Σέρβος επισκέφθηκε όλα τα αξιοθέατα της πόλης, αλλά έκανε και προπόνηση!

Όπως αποκάλυψε σε ένα βίντεο, βγήκε για τρέξιμο στην πόλη νωρίς το πρωί, πριν καν ξημερώσει. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό διότι κατόπιν αποφάσισε να κάνει ένα μπάνιο στο παγωμένο κανάλι.

Το κολύμπι σε κρύο νερό δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Τζόκοβιτς, καθώς συχνά αναρρώνει με αυτόν τον τρόπο μετά από αγώνες που απαιτούν σωματική εξάντληση.

Παρεμπιπτόντως, πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο Νόλε βρισκόταν στη Δανία αυτή την περίοδο, καθώς αναμένεται να αρχίσει την προετοιμασία του για το Australian Open.

Υποτίθεται ότι η επίσκεψή του ήταν επαγγελματικής φύσης, αλλά περισσότερα δεν έχουν γίνει γνωστά.

Ο Τζόκοβιτς έπαιξε τένις στο Καβούρι

Πριν από λίγες ημέρες μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που έμοιαζε ήδη ξεχωριστή, έγινε… αξέχαστη στο Kavouri Tennis Club το απόγευμα του Σαββάτου (06/12), χάρη στην απρόοπτη επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις βρέθηκε εκεί για να πάρει τα παιδιά του, Στεφάν και Τάρα, από το event με τον Άγιο Βασίλη, όμως τελικά δεν έμεινε απλός θεατής. Με τον γνωστό παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, μπήκε στα γήπεδα, συμμετείχε σε μικρά challenges, έπαιξε με τα παιδιά και έδωσε έναν εντελώς απρόσμενο τόνο στη γιορτή.