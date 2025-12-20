Ποια είναι η τενίστρια Βιτάλια Ντιατσένκο που αναστατώνει με το «καυτό» της μπικίνι

Μπορεί να μην έχει τραβήξει τα βλέμματα με την καριέρα της στο τένις, ωστόσο η Βιτάλια Ντιατσένκο καταφέρνει να ανάβει... φωτιές εκτός των αγωνιστικών χώρων με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Μάλιστα, σε πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο, η αθλήτρια του τένις έκανε κάποιες αναρτήσεις, με την ίδια να βρίσκεται σε ακτές και να φοράει ένα άκρως αποκαλυπτικό μπικίνι, παρέα με ένα διχτυωτό με τους θαυμαστές της να μην μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους.



Η ίδια έχει σχεδόν 76.000 ακολούθους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ωστόσο στο τένις δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά, λόγω των πολλών σοβαρών τραυματισμών που είχε, που της κόστισαν τέσσερα χρόνια αποθεραπείας.



