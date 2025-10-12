Ο Ρώσος μποξέρ - «γίγαντας» που συνηθίζει να προπονείται με... αρκούδες

Ο Αρσλάνμπεκ Μαχμούντοφ δεν είναι ένας απλός πυγμάχος. Ο Ρώσος - φαινόμενο που έχει ύψος 1,98 και ζυγίζει 120 κιλά έχει γίνει διάσημος, πέρα απο τα δυνατά του χτυπήματα, και για τον ιδιαίτερο, έως και πρωτόγονο τρόπο που προποείται για τους αγώνες του.

Σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, ο 35χρονος πέρα από το οτί παλεύει με αρκούδες, δέχεται χτυπήματα με σφυρί στο στήθος και σηκώνει τεράστια βάρη, κάνοντας την προετοιμασία του να μοιάζει περισσότερο με σκηνή από ταινία παρά με κανονική προπόνηση.

Ο Μαχμούντοφ θεωρείται ένας από τους πιο τρομακτικούς αθλητές στον κόσμο, και κατέχει το ρεκόρ των 20 νικών, που οι 19 είναι με νοκ άουτ, και μόλις δυο ηττών. Η επιβλητική του παρουσία, η μεγάλη δύναμη των χτυπημάτων του και η ψυχραιμία του στο ρίνγκ του έχουν χαρίσει το προσωνύμιο «λιοντάρι της Ρωσίας».

Ο Ρώσος μποξέρ ζεί και προπονείται στο Μοντρεάλ του Καναδά, όμως δεν έχει αποβάλλει την ρωσική σχολή απο πάνω του, καθώς παρουσιάζεται σκληραγωγημένος, αμίλητος και αφοσιωμένος στην αποστολή του. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, «δεν παλεύω για να φοβίσω, παλεύω για να καταστρέψω». Η προετοιμασία του δεν είναι απλά φυσική, αλλά και πνευματική. Πιστεύει ότι η δύναμη του μυαλού μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του σώματος.

Η επόμενη μάχη για τον Ρώσο τιμωρό είναι απέναντι στον Βρετανό Ντέιβ Άλεν στις 11 Οκτωβρίου στο Σέφιλντ. Παρότι ο Άλεν έχει εμφανιστεί αποφασισμένος και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι η μάχη αυτή θα είναι ακόμη ένα «τεστ αντοχής» για όποιον τολμήσει να σταθεί απέναντι στο «θηρίο» του ρινγκ.