Σοκ στον κόσμο της πυγμαχίας: Νεκρός ο πρώην πρωταθλητής Ρίκι Χάτον - Τι ερευνούν οι Αρχές

Σοκ στο κόσμο της πυγμαχίας προκάλεσε η είδηση ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Ρίκι Χάτον πέθανε σε ηλικία 46 ετών. Το σώμα του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μάντσεστερ την Κυριακή.

Όπως γράφει η Daily Mail, οι φίλοι του ανησύχησαν αρχικά χθες το βράδυ, όταν ο Χάτον δεν εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ένας από τους πυγμάχους του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για ύποπτες συνθήκες».



Ο Χάτον ο οποίος κέρδισε 45 από τους 48 επαγγελματικούς αγώνες του σε μια αξιοσέβαστη καριέρα 15 ετών, αγωνίστηκε για τελευταία φορά επαγγελματικά το 2012.

Ωστόσο τον Ιούλιο, ανακοίνωσε την επιστροφή του στην πυγμαχία, με έναν αγώνα εναντίον του Έισα Αλ Νταχ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.

«Σήμερα δεν χάσαμε μόνο έναν από τους μεγαλύτερους πυγμάχους της Βρετανίας, αλλά έναν φίλο, έναν μέντορα, έναν πολεμιστή, τον Ρίκι Χάτον» έγραψε στο Χ ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ, Αμίρ Χαν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο φίλος και συνάδελφός του είχε προβλήματα ψυχικής υγείας. «Η ψυχική υγεία δεν είναι αδυναμία. Είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος. Και πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό...Σε όλους όσους διαβάζουν αυτό: αν πονάτε ή παλεύετε, δεν είστε μόνοι. Μιλήστε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρίκι. Θα έχεις πάντα τη θέση σου στο ρινγκ των αναμνήσεών μας» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Some very sad news.

Former world boxing champion Ricky Hatton has been found dead, aged 46, at his home in Greater Manchester. pic.twitter.com/J3NaASeZHR — BBC Sport (@BBCSport) September 14, 2025