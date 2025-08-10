Η πυγμαχία θρηνεί: Δύο 28χρονοι Ιάπωνες αθλητές νεκροί στην ίδια διοργάνωση
Διπλή τραγωδία συγκλονίζει την ιαπωνική πυγμαχία, καθώς οι πυγμάχοι Κοτάρι και Ουρακάβα πέθαναν από τραυματισμούς στην ίδια διοργάνωση.
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η ιαπωνική πυγμαχία, καθώς δύο αθλητές, ο Σιγκετόσι Κοτάρι και ο Χιρομάσα Ουρακάβα, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στην ίδια διοργάνωση, στις 2 Αυγούστου στο Τόκιο. Και οι δύο 28χρονοι πυγμάχοι υπέκυψαν σε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μια κατάσταση που προκύπτει από συσσώρευση αίματος στον εγκέφαλο.
Ο Σιγκετόσι Κοτάρι, μετά από έναν εξαντλητικό αγώνα 12 γύρων με τον Γιαμάτο Χάτα, κατέρρευσε στα αποδυτήρια και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση, κατέληξε στις 8 Αυγούστου. Την επόμενη ημέρα, στις 9 Αυγούστου, πέθανε και ο Χιρομάσα Ουρακάβα, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Γιότζι Σάιτο.
Η διπλή τραγωδία προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ιαπωνικής Επιτροπής Πυγμαχίας (JBC), η οποία ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές για την ασφάλεια των αθλητών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των γύρων στους επίσημους τίτλους αγώνων από 12 σε 10, ενώ θα ενισχυθεί και η επιτήρηση για την πρόληψη της αφυδάτωσης.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας (WBO) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, τονίζοντας το μέγεθος της απώλειας για την παγκόσμια κοινότητα του αθλήματος.