Η πυγμαχία θρηνεί: Δύο 28χρονοι Ιάπωνες αθλητές νεκροί στην ίδια διοργάνωση

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η ιαπωνική πυγμαχία, καθώς δύο αθλητές, ο Σιγκετόσι Κοτάρι και ο Χιρομάσα Ουρακάβα, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν στην ίδια διοργάνωση, στις 2 Αυγούστου στο Τόκιο. Και οι δύο 28χρονοι πυγμάχοι υπέκυψαν σε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μια κατάσταση που προκύπτει από συσσώρευση αίματος στον εγκέφαλο.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Ο Σιγκετόσι Κοτάρι, μετά από έναν εξαντλητικό αγώνα 12 γύρων με τον Γιαμάτο Χάτα, κατέρρευσε στα αποδυτήρια και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση, κατέληξε στις 8 Αυγούστου. Την επόμενη ημέρα, στις 9 Αυγούστου, πέθανε και ο Χιρομάσα Ουρακάβα, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Γιότζι Σάιτο.

Professional boxer Shigetoshi Kotari has sadly passed away at the age of 28 due to brain injuries sustained in his bout with Yamato Hata on August 2nd.



Our deepest condolences to his family and friends💔



Rest in peace champ. 🙏 pic.twitter.com/BEnE88po4D — Source of Boxing (@Sourceofboxing) August 8, 2025

Η διπλή τραγωδία προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ιαπωνικής Επιτροπής Πυγμαχίας (JBC), η οποία ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές για την ασφάλεια των αθλητών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των γύρων στους επίσημους τίτλους αγώνων από 12 σε 10, ενώ θα ενισχυθεί και η επιτήρηση για την πρόληψη της αφυδάτωσης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας (WBO) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, τονίζοντας το μέγεθος της απώλειας για την παγκόσμια κοινότητα του αθλήματος.