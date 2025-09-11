Ο θρύλος της πυγμαχίας, Μάικ Τάισον, φόρεσε μπλούζα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Γεράσιμος Τζαβάρας, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είχε την τιμή να συναντήσει τον «Βασιλιά» της πυγμαχίας, Μάικ Τάισον, στον οποίο μίλησε για την ομάδα του Παναθηναϊκού και στο τέλος του έκανε και ένα δώρο.

Ο νεαρός πρωταθλητής στην κατηγορία των 75 κιλών, όχι μόνο είδε από κοντά και φωτογραφήθηκε με έναν από τους σπουδαιότερους αθλητές στον κόσμο αλλά του έδωσε και μια φανέλα του Παναθηναϊκού την οποία ο 59χρονος φόρεσε και πόζαρε μαζί με τον Έλληνα αθλητή, και η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στο επίσημο site του Ερασιτέχνη.

