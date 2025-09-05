Τάισον εναντίον Μέιγουεδερ: Η «τιτανομαχία» των θρύλων έρχεται το 2026

Σε μια είδηση που προκάλεσε σεισμό στον χώρο του αθλητισμού προχώρησε η CSI Sports, καθώς ανακοίνωσε επίσημα ότι οι δύο σπουδαίοι πυγμάχοι ήρθαν σε συμφωνία για έναν αγώνα επίδειξης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026. Αν και οι λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία και την τοποθεσία δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί, η ανακοίνωση και μόνο πυροδότησε πρωτοφανή ενθουσιασμό στους φιλάθλους.

Ο 59χρονος Μάικ «Iron Mike» Τάισον, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία της βαριάς κατηγορίας, επιστρέφει στο ρινγκ μετά τον πολυσυζητημένο αγώνα του το 2024 με τον Τζέικ Πολ. Με ένα επιβλητικό ρεκόρ 50 νικών (44 με νοκ άουτ) και μόλις 7 ήττες, ο Τάισον δείχνει έτοιμος για μια ακόμα πρόκληση. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φλόιντ το θέλει πραγματικά αυτό. Θα είναι επικίνδυνο για την υγεία του, αλλά αν το αποφάσισε, τότε… θα συμβεί!» φέρεται να δήλωσε ο ίδιος.

Από την άλλη πλευρά, ο 48χρονος Φλόιντ «Money» Μέιγουεδερ, που θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος πυγμάχος όλων των εποχών, αποχώρησε αήττητος το 2017 με ρεκόρ 50-0 και παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες. Παρόλο που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχει συνεχίσει να συμμετέχει σε αγώνες επίδειξης. «Κανείς δεν έχει καταφέρει να αμαυρώσει την κληρονομιά μου», δήλωσε ο Μέιγουεδερ, υποσχόμενος ότι αυτός ο αγώνας «θα δώσει στους φιλάθλους ακριβώς αυτό που περιμένουν».

Floyd Mayweather Jr. and Mike Tyson will compete in a 2026 exhibition bout, CSI SPORTS/FIGHT SPORTS announced via press release.



The exact date and location are to be determined. pic.twitter.com/NGIr3eHWMF — Uncrowned (@uncrownedcombat) September 4, 2025

Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ, καθώς φέρνει αντιμέτωπους δύο θρύλους διαφορετικών γενεών και στυλ, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα που θα μείνει στην ιστορία.