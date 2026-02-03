Βόμβα για Κριστιάνο Ρονάλντο - ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Αλ Νάσρ για Ευρώπη η MLS

Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται μακριά από την Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που γίνεται σύντομα 41, φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με τις συνθήκες στην Αλ Νασρ και ήδη οι πρώτες φήμες τον συνδέουν με τη MLS αλλά και μια πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record» ο Ρονάλντο προβληματίζεται από τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) χειρίζεται την Αλ Νασρ σε σχέση με τους υπόλοιπους μεγάλους συλλόγους της χώρας, καθώς θεωρεί πως η ομάδα του δεν ενισχύεται στον ίδιο βαθμό. Επιπροσθέτως οι ανταγωνιστές κάνουν σημαντικές κινήσεις βελτίωσης όπως αυτή του Καρίμ Μπενζεμά που ετοιμάζεται να μετακινηθεί από την Αλ Ιτιχάντ του Σέρχιο Κονσεϊσάο στην Αλ Χιλάλ, ενώ η Αλ Ιτιχάντ κινείται για την απόκτηση του νεαρού Ζορζ Ιλενικενά από τη Μονακό. Αντιθέτως η Αλ Νάσρ απέκτησε τον Ιρανό μέσο Αμπντουλκαρίμ από την Αλ Ζαουράα, γεγονός που δείχνει το πόσο πίσω είναι από τις υπόλοιπες ομάδες.

Ο CR7 φαίνεται να πιστεύει πως το PIF εμποδίζει την ενίσχυση της Αλ Νάσρ με αποτέλεσμα να επηρεάζει αρνητικά την προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από την Αλ Χιλάλ, ενώ θεωρεί ότι αξίζει περισσότερο σεβασμό λόγω του ότι συνέβαλε τα μέγιστα στην εκτόξευση του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μάλιστα ο Πορτογάλος έκανε... απεργία, καθώς αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στην Αλ Ριγιάντ. Ο Κριστιάνο μπορεί να είναι προσηλωμένος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την κατάρριψη των 1000 γκολ, όμως αυτό δεν τον σταμάτησε από το να δείξει την δυσαρέσκεια του για την κατάσταση που επικρατεί. Μάλιστα μιλώντας σε μια τελετή βραβείων στο Ντουμπάι την Κυριακή, εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει να αγωνίζεται, δίνοντας τροφή για συζήτηση σχετικά με τα επόμενα βήματά του και τόνισε:

«Η δίψα μου για ποδόσφαιρο παραμένει μεγάλη και θέλω να συνεχίσω. Δεν έχει σημασία αν θα παίζω στη Μέση Ανατολή ή στην Ευρώπη. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και θέλω να παραμείνω ενεργός. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσω τα 1.000 γκολ, αρκεί να μείνω μακριά από τραυματισμούς».