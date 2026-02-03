Άρσεναλ: Αήττητη στο Champions League αλλά με χαμηλότερα έσοδα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ έχουν αποκομίσει περισσότερα έσοδα από την Άρσεναλ στο φετινό Champions League, παρά την καλύτερη πορεία της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα στην League Phase.

Ανάλυση από το αξιόπιστο blog οικονομικών του ποδοσφαίρου «Swiss Ramble» δείχνει ότι οι «κανονιέρηδες»,οι οποίοι προκρίθηκαν εμφατικά στους «16», έχουν συγκεντρώσει ελαφρώς λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της από την Premier League.

🚨 Arsenal have earned £48.9m in Champions League prize money after finishing top of the group:



💰 £16.18m participation

💰 £14.56m from wins (£1.82m each)

💰 £9.56m for reaching the last 16

💰 £8.6m for finishing 1st



[@RyanTaylorSport] pic.twitter.com/kOl1jpCGTT — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) January 29, 2026

Παρά τα αποτελέσματα εντός αγωνιστικών χώρων, αυτά εκτός αυτών και ιδιαίτερα τα οικονομικά διέφεραν αρκετά. Συγκεκριμένα, η Λίβερπουλ και η Σίτι έλαβαν 97 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα, ενώ η Άρσεναλ 96 εκατομμύρια.

Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως στο ισχυρότερο ευρωπαϊκό ιστορικό της Σίτι και της Λίβερπουλ την τελευταία δεκαετία. Και οι 36 σύλλογοι λαμβάνουν ένα αρχικό ποσό συμμετοχής ύψους 18,6 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια προστίθενται τα έσοδα βάσει απόδοσης, που αντιστοιχούν στο 37,5% της συνολικής διανομής της UEFA, για νίκες, ισοπαλίες, θέση στον πίνακα και πρόκριση στους «16», με την πρόκριση αυτή και μόνο να αποφέρει 11 εκατ. ευρώ.



Όπως ήταν αναμενόμενο, η Άρσεναλ ηγήθηκε σε αυτή την κατηγορία με 40,6 εκατ. ευρώ, μπροστά από την ομάδα του Σλοτ με 35,8 εκατ. ευρώ και αυτή του Γκουαρδιόλα με 32,9 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι Λονδρέζοι υστέρησαν στο σκέλος του «value pillar» (πυλώνας αξίας), το οποίο αποτελεί το 35% του συνολικού χρηματικού ποσού των επάθλων. Αυτό το κομμάτι κατατάσσει τους συλλόγους με βάση την αξία της τηλεοπτικής αγοράς της χώρας τους και τις ευρωπαϊκές επιδόσεις τους τα τελευταία 5 και 10 χρόνια, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές (coefficients) της UEFA.