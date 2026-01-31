Champions League: Πόσα εκατομμύρια στέρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης η ιστορική κεφαλιά του Τρούμπιν

Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase, η Μπενφίκα βρισκόταν στη 29η θέση της κατάταξης, εκτός συνέχειας στο Champions League. Στην τελευταία στροφή της διοργάνωσης, οι «Αετοί» είχαν μπροστά τους μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, υποδεχόμενοι τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία χρειαζόταν τη νίκη ώστε να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16».



Στο κατάμεστο «Ντα Λουζ» εκτυλίχθηκε ένα ματς που ξεπέρασε κάθε ποδοσφαιρική λογική. Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 90’+8’, ο τερματοφύλακας της Μπενφίκα, Ανατόλι Τρούμπιν, ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 4-2. Ένα γκολ που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς κράτησε την πορτογαλική ομάδα «ζωντανή» στη διοργάνωση μέσω των playoffs, την ίδια στιγμή που έθεσε τη Ρεάλ εκτός της προνομιούχου οκτάδας.

Τα οικονομικά δεδομένα για την «βασίλισσα» στο φετινό Champions League

Η αποτυχία της Ρεάλ Μαδρίτης να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στους «16» του Champions League δεν αποτυπώθηκε μόνο στη βαθμολογία της league phase.



Οι «μερένχες» ολοκλήρωσαν τη league phase εκτός πρώτης οκτάδας, κάτι που σήμαινε άμεση απώλεια σημαντικών εσόδων. Συνολικά, η Ρεάλ στέρησε από τον εαυτό της πάνω από 23 εκατ. δολάρια. Περίπου 10-11 εκατ. χάθηκαν λόγω αποτελεσμάτων και κατάταξης, ενώ άλλα 13 εκατ. θα είχαν ήδη μπει στα ταμεία αν η ομάδα είχε «κλειδώσει» απευθείας θέση στη φάση των «16».





Μέχρι στιγμής, η Ρεάλ έχει συγκεντρώσει περίπου 46 εκατ. δολάρια από αγωνιστικά μπόνους. Τα 22 εκατ. αφορούν το σταθερό ποσό συμμετοχής στη league phase, ενώ οι πέντε νίκες της απέφεραν γύρω στα 12,5 εκατ. (2,5 εκατ. ανά τρίποντο). Η τελική 9η θέση προσέθεσε περίπου 10,5 εκατ., συν ένα επιπλέον μπόνους 1,2 εκατ. για πλασάρισμα στις θέσεις 9-24.



Ωστόσο, το πραγματικό κόστος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οι ήττες από Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μπενφίκα αφαίρεσαν σχεδόν 7,5 εκατ. δολάρια σε καθαρά μπόνους νικών. Η πτώση έξι θέσεων την τελευταία αγωνιστική κόστισε άλλα 2,25 εκατ., ενώ το μπόνους της πρώτης οκτάδας (2,4 εκατ.) «ψαλιδίστηκε» στο μισό.



Πως μπορεί να ρεφάρει η Ρεάλ; Αν αποκλείσει την Μπενφίκα (θα παίξουν αντίπαλοι στα playoffs), θα πάρει 1,2 εκατ. μπόνους και τα 13 εκατ. της πρόκρισης στους «16». Επιπλέον, το sold out στο «Μπερναμπέου» (δεδομένο) αναμένεται να αποφέρει πάνω από 8 εκατ. σε έσοδα.

