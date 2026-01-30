Champions League: Τα 8 «ζευγάρια» των playoffs - Oι αντίπαλοι των Τζόλη και Παυλίδη

Η κληρωτίδα της UEFA ανέδειξε σπουδαίες αναμετρήσεις για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεβερκούζεν για να βρεθεί στους «16», όπου ήδη περιμένουν ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Μπάγερν Μονάχου.

Τα 8 ζευγάρια των playoffs:

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Γαλατασαράι – Γιουβέντους

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ

Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 17-18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 24-25 του ίδιου μήνα. Οι οκτώ νικητές θα προκριθούν στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου.