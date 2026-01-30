Champions League: Τα 8 «ζευγάρια» των playoffs - Oι αντίπαλοι των Τζόλη και Παυλίδη
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση στη Νιόν για την ενδιάμεση φάση του Champions League, με μεγάλες αναμετρήσεις να προκύπτουν στον δρόμο για τους «16».
Η κληρωτίδα της UEFA ανέδειξε σπουδαίες αναμετρήσεις για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεβερκούζεν για να βρεθεί στους «16», όπου ήδη περιμένουν ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Μπάγερν Μονάχου.
Τα 8 ζευγάρια των playoffs:
- Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
- Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
- Ντόρτμουντ – Αταλάντα
- Γαλατασαράι – Γιουβέντους
- Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
- Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
- Καραμπάγκ – Νιούκαστλ
- Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 17-18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 24-25 του ίδιου μήνα. Οι οκτώ νικητές θα προκριθούν στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου.