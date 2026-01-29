Ολυμπιακός: Πρόγραμμα «βουνό» τον Φεβρουάριο με ντέρμπι και Champions League

Τα κατάφερε ο απίθανος Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» άλωσαν το Άμστερνταμ, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και πανηγύρισαν μια επική πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 18η θέση της βαθμολογίας και θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs, με φόντο μια θέση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Οι δύο αναμετρήσεις για τα playoffs, θα πραγματοποιηθούν στις 17/18/19 και 24/25/26 Ιανουαρίου, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τη ρεβάνς εκτός έδρας.

Ο Φεβρουάριος, με τα νέα αυτά δεδομένα, γίνεται μακράν ο πιο απαιτητικός μήνας της σεζόν για τον Ολυμπιακό, με επτά παιχνίδια, εκ των οποίων δύο ντέρμπι και δύο «μάχες» στο Champions League.

Αρχικά, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», την ερχόμενη Κυριακή (1/2), ενώ τρεις μέρες αργότερα ταξιδεύει στην Τρίπολη για να παίξει με τον Αστέρα AKTOR, στο εξ αναβολής παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις 8/2, οι Πειραιώτες υποδέχονται τον Παναθηναϊκό, στις 15 δοκιμάζονται εκτός έδρας απέναντι στον εξαιρετικό φέτος Λεβαδειακό και το επόμενο τους παιχνίδι θα είναι το πρώτο με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν, στις 17,18 ή 19 Ιανουαρίου.

Στις 21 του μηνός, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο... καυτός Φεβρουάριος, ολοκληρώνεται στις 24, 25, ή 26, στη ρεβάνς με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν, εκτός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο