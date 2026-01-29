Ανακοινώθηκε επίσημα η βόμβα: Στον Ολυμπιακό ο Αντρέ Λουίζ

Την ώρα που οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν συνέλθει ακόμα από τους έξαλλους πανηγυρισμούς, μετά την επική πρόκριση στα playoffs του Champions League, μία ημέρα αργότερα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος βρέθηκε στο Άμστερνταμ για να παρακαλουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα, γίνεται το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, τον Ιανουάριο, αλλά δύσκολα θα είναι και το τελευταίο.

Η επικείμενη απόκτηση του ποδοσφαιριστή της Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό, ήταν γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες, με τον ατζέντη του να έρχεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελικές λεπτομέρειες με τους «ερυθρόλευκους» και τη συμφωνία να γίνεται πλέον και επίσημη.