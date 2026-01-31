Στη Λιόν για να περάσει ιατρικά ο Γιάρεμτσουκ - Προ των πυλών η αποχώρηση από τον Ολυμπιακό

Άμεσες εξελίξεις σχετικά με την αποχώρηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Athletiko, ο Ουκρανός φορ βρίσκεται στη Γαλλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λιόν.

Όπως είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες μέρες, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ είχε προχωρημένες επαφές με τους Γάλλους για τον 30χρονο επιθετικό και τις τελευταίες ώρες οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία.

Ο Γιάρεμτσουκ δε συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το κρίσιμο ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ την Κυριακή (01/02), προκειμένου να πετάξει άμεσα για Γαλλία, ώστε να υποβληθεί στα «τεστ» των γιατρών.

Η συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λιόν

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε μία συμφωνία που καλύπτει τον παίκτη, αλλά και την ομάδα. Ο Γιάρεμτσουκ θα μετακομίσει στη Λιόν ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι, με το deal να προβλέπει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή από τους «Λιονέ».

Οι Γάλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να τον αγοράσουν, όταν παρέλθει ο δανεισμός και η οψιόν σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πηγές προσεγγίζει τα 4 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ρεπόρτερ πιθανολογούν πως ο Ολυμπιακός θα διαπραγματευτεί εκ νέου με τους Γάλλους το καλοκαίρι το ποσό μίας ενδεχόμενης πώλησης, με τις δύο πλευρές να διατηρούν έως τώρα καλή επικοινωνία.

Ο Γιάρεμτσουκ μετράει μέχρι στιγμής στη σεζόν 16 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέγραψε 49 εμφανίσεις, 14 γκολ και 5 ασίστ, έχοντας κατακτήσει το περσινό νταμπλ αλλά και το Σούπερ Καπ.