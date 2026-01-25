Ολυμπιακός: Κινείται για την απόκτηση 20χρονου ταλέντου από την Αργεντινή

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει το μυαλό του στην σημαντική αναμέτρηση με τον Άγιαξ την Τετάρτη (28/1) όμως η προσπάθεια για την ενίσχυση του ρόστερ δεν σταματάει.

Πρώτος στόχος των ερυθρόλευκων είναι ο Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε, ο οποίος σερβική «Mozzart» ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στο να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως «ο επόμενος σταθμός του Αντρέ Λουίζ θα είναι τελικά ο Ολυμπιακός, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παίζει καθοριστικό ρόλο στην όλη υπόθεση».

Πέρα από τον Λουίζ, ένα ακόμα όνομα από την λατινική Αμερική ήρθε στην δημοσιότητα. Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, ανέφερε ότι οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 20χρονου επιθετικού της Ρίβερ Πλέιτ, Αγκουστίν Ρουμπέρτο. Ο νεαρός ταλαντούχος μεσοεπιθετικός φαίνεται πως έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων εκτός από του Ολυμπιακού, ομάδων όπως οι Λάτσιο, Μπενφίκα, Φέγενορντ και Μίντιλαντ.

Ο Ρουμπέρτο ξεκίνησε από της ακαδημίες ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και έχει αγωνιστεί σε 17 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα της, ενώ είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες Κ17 και Κ20 της Αργεντινής.