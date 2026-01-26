Ο Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό - Ένα βραζιλιάνικο «πολυεργαλείο» για την επίθεση του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την πρώτη του «κίνηση» στη φετινή χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας των «ερυθρολεύκων» με τη Ρίο Άβε για τον ταλαντούχο Βραζιλιάνο εξτρέμ Αντρέ Λουίζ.

Για την περίπτωση του ταλαντούχου 23χρονου ενδιαφέρθηκε έντονα και η Μπενφίκα, η οποία επιχείρησε να τον εντάξει στο ρόστερ της. Ωστόσο, οι «αετοί» δεν κατόρθωσαν να βρούνε τη χρυσή τομή για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους Πορτογάλους ρεπόρτερ να αναφέρουν πως η διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε να κάνει με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

Φήμες από τη Γερμανία, τον είχαν συνδέσει και με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία όμως απέσυρε το ενδιαφέρον της.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Αντρέ Λουίζ για τα επόμενα 4,5 χρόνια. Η μεταγραφή του αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα και ο Βραζιλιάνος θα ενσωματωθεί άμεσα στην αποστολή της ομάδας. Ενδέχεται, μάλιστα να συμμετάσχει στην προπόνηση της ερχόμενης Παρασκευής (30/01), πριν την μέγαλη αναμέτρηση εναντίον της ΑΕΚ (01/02, 21:00).

Η ρήτρα του 23χρονου Βραζιλιάνου προσέγγισε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο Ολυμπιακός τον έφερε στον Πειραιά με μεταγραφή. Υπενθυμίζουμε πως η Ρίο Άβε ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο, στον οποίο ανήκει ο Ολυμπιακός και η Νότιγχαμ Φόρεστ, εξέλιξη η οποία επηρέασε θετικά τα πράγματα για την πλευρά της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ποιός είναι ο Αντρέ Λουίζ

Ο Αντρέ Λουίζ γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα νέων της America-RJ. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεταπήδησε στη Φλαμένγκο, με την οποία κατέγραψε συνολικά 25 συμμετοχές και 4 γκολ (16 από αυτές με τη φανέλα της ομάδας νέων).

Τον Σεπτέμβριο του 2023 αποχώρησε από τη Βραζιλία και υπέγραψε στην Εστρέλα Αμαντόρα ως δανεικός. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, η Εστρέλα τον αγόρασε από τη Φλαμένγκο για 600 χιλιάδες ευρώ και μετά από ένα χρόνο τον πούλησε στη Ρίο Άβε έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι επιδόσεις του στην Πορτογαλία

Ο Αντρέ Λουίζ μετράει έως τώρα 2,5 χρόνια στην Πορτογαλία. Την πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη κατέγραψε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας 27 συμμετοχές και 4 γκολ. Τη δεύτερη, πέρασε το πρώτο εξάμηνο στην Εστρέλα, στην οποία σκόραρε μία φορά σε 11 εμφανίσεις και το δεύτερο στη Ρίο Άβε, στην οποία σημείωσε 1 γκολ και 1 ασίστ σε 16 αγώνες πρωταθλήματος.

Πηγή: TransferMarkt

Ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο εντυπωσιακά. Από την έναρξη της σεζόν 2025/2026 έχει καταγράψει συνολικά 20 συμμετοχές, σημειώνοντας 7 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ. Κατά μέσο όρο φέτος, συμμετέχει σε ένα γκολ ανά 125 λεπτά αγωνιστικής δράσης.

Ένα «πολυεργαλείο» στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ

Ο Αντρέ Λουίζ έχει ύψος 1,87 μ. και η σωματοδομή του επιτρέπει να αγωνιστεί τόσο ως δεξιός εξτρέμ, όσο και ως κεντρικός επιθετικός. Χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο το αριστερό πόδι, συνθήκη η οποία επιτρέπει στον Μεντιλίμπαρ να τον αξιοποιήσει και στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, ο Αντρέ Λουίζ ξεχωρίζει για τη φαντασία του, αλλά και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός. Ξέρει πως να διασπάει τις πολυπρόσωπες άμυνες και είναι ιδιαίτερα ταχύς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, το στιλ παιχνιδιού του θυμίζει τον Λερόι Σανέ, καθώς και τον Νόνι Μαντουέκε.

Ξεχωρίζει για την εργατικότητά του, αλλά και για τα αθλητικά του προσόντα. Πρόκειται για έναν ταχυδυναμικό εξτρέμ, ο οποίος έχει πολύ καλή τεχνική, αλλά και εξαιρετικά χτυπήματα με τη μπάλα.

Τι θα πρέπει να βελτιώσει στον Ολυμπιακό

Παρ' όλα αυτά, η περίπτωση του απαιτεί ειδική διαχείριση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να ασχοληθεί με πτυχές της προσωπικότητάς του, καθώς οι Πορτογάλοι τον χαρακτηρίζουν συχνά ως «υπερφιλόδοξο».

Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο του Βάσκου τεχνικού θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, καθώς πληροφορίες από τη χώρα της Ιβηρικής αναφέρουν πως χρειάζεται να βελτιώσει το περίφημο «desicion making», το πιο δύσκολο χαρακτηριστικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο: τη λήψη της σωστής απόφασης, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Μία πρώιμη αποτίμηση της μεταγραφής του Λουίζ

Πρόκειται για μία προσθήκη η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα στα εξτρέμ του Ολυμπιακού, δίνει νέες προοπτικές και προσφέρει αθλητικότητα. Είναι μεταγραφή που έχει ορίζοντα το μέλλον, αφού ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δείχνει ικανός να... τρυπήσει το ταβάνι του. Διανύει περίοδο αγωνιστικής φόρμας, συνθήκη, η οποία θα επιτρέψει στον Μεντιλίμπαρ να πάρει άμεσα λύσεις.

Τέλος, αποτελεί μία μεταγραφή, η οποία δίνει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να τον... μοσχοπουλήσει σε περίπτωση που κατορθώσει να εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του, αφού ο 23χρονος έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων συλλόγων στο ευρωπαϊκό στερέωμα.