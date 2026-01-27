Ποιος είναι ο Ντουβάν Ζαπάτα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα

Όπως όλα δείχνουν ο Ολυμπιακός σε λίγες… ώρες θα είναι έτοιμος να ανακοινώσει την πρώτη του μεταγραφή για τη χειμερινή περίοδο. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε, τον οποίο καραδοκούσε αρκετές εβδομάδες.

Εκτός όμως από τον 23χρονου εξτρέμ, οι Πειραιώτες φέρεται πως κινούνται και για την απόκτηση φορ μιας και είναι ανοικτή η αποχώρηση του Γιάρεμτσουκ από το ρόστερ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του και αυτός δεν είναι άλλος πέρα από τον Ντουβάν Ζαπάτα της Τορίνο. Οπως αναφέρει η «Tuttosport», εκπρόσωπος των «ερυθρόλευκων», έχει... ενοχλήσει την «γκρανάτα» για τον 34χρονο διεθνή Κολομβιανό επιθετικό.

Τη φετινή σεζόν, ο Ζαπάτα δεν έχει πρώτο ρόλο στη Τορίνο, μετρώντας 16 συμμετοχές με 1 γκολ και μία ασίστ στο πρωτάθλημα. Το γεγονός αυτό τον έχει προβληματίσει και δεν θα έλεγε «όχι» στο να αναζητήσει νέα ομάδα για τη συνέχεια της καριέρας του. Εκτός από την Τορίνο, ο 34χρονος φορ έχει περάσει από Αταλάντα, Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Νάπολι, Εστουδιάντες και Αμέρικα Ντε Κάλι, μετρώντας 125 γκολ σε 342 συμμετοχές στην Serie A, ενώ είναι διεθνής 34 φορές με 4 γκολ στην Κολομβία.

Αυτός είναι ο Ντουβάν Ζαπάτα

Γεννημένος στις 1 Απριλίου 1991 στο Σαντιάγο ντε Κάλι της Κολομβίας, ο 34χρονος σήμερα φορ ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική Αμέρικα ντε Κάλι, όπου έκανε το ντεμπούτο του το 2008 σε ηλικία μόλις 17 ετών. Πολύ γρήγορα τράβηξε την προσοχή των σκάουτερ από τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μετακομίσει στην Αργεντινή και την Εστουδιάντες το 2011, όπου έδειξε το ένστικτό του στο σκοράρισμα.

Η ευρωπαϊκή του καριέρα ξεκίνησε το 2013 από την Νάπολι, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σαμπντόρια και κυρίως στην Αταλάντα (από το 2018), όπου έζησε τα καλύτερά του χρόνια. Μαζί με τον Λουίς Μουριέλ αποτέλεσαν ένα από τα πιο φονικά δίδυμα επιθετικών στη Serie A, με τον Ζαπάτα να σκοράρει με σταθερότητα διψήφιο αριθμό γκολ σχεδόν κάθε σεζόν και να βοηθά την Αταλάντα να φτάσει σε ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες.

Το καλοκαίρι του 2023 αρχικά δόθηκε δανεικός και το 2024 μεταγράφηκε οριστικά στην Τορίνο, της οποίας είναι πλέον και αρχηγός. Με ύψος 1,88 μ.,, ταχύτητα και εξαιρετικό αριστερό πόδι, ο Ζαπάτα παραμένει ένας κλασικός στράικερ μπορεί να κρατάει μπάλα, να παίζει πλάτη και να σκοράρει με κάθε τρόπο.