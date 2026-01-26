Ποιο είναι το ταλέντο, Παναγιώτης Σαντής, που απέκτησε ο Ολυμπιακός από τον Βόλο

Στην ενίσχυση της Ακαδημίας του προχώρησε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν τον 19χρονο Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο ΝΠΣ.

Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 2007 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Διγενή Λακκώµατος.

ο 2024 αποκτήθηκε από τον Βόλο ΝΠΣ, με τον οποίο τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 18 ετών, έχοντας μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και μία στο κύπελλο Ελλάδας, όπου και σημείωσε ένα γκολ.

Παναγιώτη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

Ο Σαντής, γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 2007, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές εμπειρίες σε επαγγελματικό επίπεδο. Από το περασμένο καλοκαίρι ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής του Βόλου, ενώ έχει κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα τόσο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson όσο και στη Super League.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025 σημείωσε το πρώτο του γκολ σε επίπεδο ανδρών στο ευρύ 6-0 επί του Αιγάλεω για το Κύπελλο, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου 2026, κατέγραψε και την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.



Η πορεία του ξεκίνησε από τον Διγενή Λακκώματος στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Χαλκιδικής. Τη σεζόν 2022/23, σε ηλικία μόλις 16 ετών, κατέγραψε 11 γκολ και 8 ασίστ με την ανδρική ομάδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του Βόλου. Τον Μάιο του 2023 πέρασε ανοιχτά δοκιμαστικά στην Ακαδημία της θεσσαλικής ομάδας, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και οδηγώντας σε άμεση συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.



Σε επίπεδο υποδομών, ο Σαντής ξεχώρισε ως πρώτος σκόρερ της Κ17 του Βόλου τη σεζόν 2023/24 με 10 γκολ σε 26 συμμετοχές, ενώ με την Κ19 ολοκληρώνει τη θητεία του με 19 γκολ σε 42 αγώνες. Παράλληλα, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Νέων, με δύο συμμετοχές: σε φιλικό απέναντι στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024 και σε προκριματικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025 κόντρα στην Ιταλία, έναν μήνα αργότερα.

Το αντίο στον Βόλο με «ντοπιέτα» κόντρα στον Ολυμπιακό

Το τελευταίο παιχνίδι του Παναγιώτη Σαντή με τη φανέλα του Βόλου, ήταν την περασμένη Κυριακή (25/1), απέναντι στον Ολυμπιακό, στο οποίο μάλιστα πρωταγωνίστησε!

Ο 19χρονος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στην εν λόγω αναμέτρηση, η οποία έληξε ισόπαλη 3-3, για το πρωτάθλημα της Κ19 και μετά τη λήξη της, παρέμεινε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο Σαντής αναμένεται να ενισχύσει την Β' ομάδα του Ολυμπιακού.