Η ανάρτηση του μάνατζερ του Αντρέ Λουίζ που «φωτογραφίζει» τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει δυναμικά τον φάκελο «Αντρέ Λουίζ» και όλα δείχνουν πως η υπόθεση μπαίνει σε πιο ουσιαστική τροχιά. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται συντονισμένα τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο διπλωματικό κομμάτι της μεταγραφής.

Μάλιστα, το Σάββατο (25/1), ο μάνατζερ του παίκτη, ανέβασε ένα story στο Instagram, στο οποίο αναφέρει: «Αναχωρούμε για την Ελλάδα. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου», βάζοντας «φωτιά» στα σενάρια που θέλουν τον εκρηκτικό 23χρονος εξτρέμ να... προβάρει τα ερυθρόλευκα.

Ο Αντρέ Λουίζ είναι ένας υψηλόσωμος, ύψους 1,85μ, με δυνατά στοιχεία το 1v1 κυρίως λόγω του μεγάλου διασκελισμού του και της τεχνικής του. Στη φετινή Primeira Liga, έχει σκοράρει 7 γκολ και έχει μοιράσει άλλα 6, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της πορτογαλικής λίγκας.