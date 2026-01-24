Ολυμπιακός: Τα δεδομένα με Κουιαμπάνο και το σενάριο για Ρίο Άβε

Εξελίξεις προκύπτουν στο μεταγραφικό παζάρι της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Κουιαμπάνο να αποτελεί παίκτη υπό παραχώρηση και τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του.



Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από διεθνή ρεπορτάζ, ο 22χρονος Βραζιλιάνος ακραίος μπακ δύσκολα θα συνεχίσει στο αγγλικό κλαμπ, με τα επικρατέστερα σενάρια να τον φέρνουν είτε στη Ρίο Άβε της Πορτογαλίας είτε στους «ερυθρόλευκους».

Ποιος είναι ο Κουιαμπάνο - Το προφίλ και η Νότιγχαμ Φόρεστ

CNN Brazil

Ο Κουιαμπάνο αποκτήθηκε από τη Φόρεστ το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο παρέμεινε στη Μποταφόγκο ως δανεικός μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτή την περίοδο αγωνίζεται με τη δεύτερη ομάδα του αγγλικού συλλόγου, χωρίς να υπολογίζεται για το βασικό ρόστερ.



Αρχικά, ο Βραζιλιάνος θεωρούνταν ιδανικός για το πλάνο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, καθώς το αγωνιστικό του προφίλ ταίριαζε σε παιχνίδι ταχύτητας και επιθέσεων από τα άκρα. Η αλλαγή στον πάγκο, όμως, διαφοροποίησε τα δεδομένα, με τον Σον Ντάις να προκρίνει μια πιο συμπαγή και αμυντικογενή προσέγγιση, αφήνοντας τον Κουιαμπάνο εκτός βασικών επιλογών.

Ο Κουιαμπάνο προέρχεται από τις ακαδημίες της Γκρέμιο και θεωρείται ποδοσφαιριστής με προοπτική, παρά το γεγονός ότι το πέρασμά του από την Αγγλία δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Η Μποταφόγκο και ο Τσιμίκας

Reuters

Την ίδια ώρα, από τη Βραζιλία προκύπτει ότι η Μποταφόγκο παρακολουθεί στενά την υπόθεση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Φόρεστ, αν και οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να «παγώσουν» μέχρι να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών που αντιμετωπίζει. Στο παιχνίδι της απόκτησης του παίκτη έχει μπει και η Βάσκο ντα Γκάμα.



Παράλληλα, στο ίδιο μεταγραφικό πλαίσιο, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει την περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα, καθώς αναζητά ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Έλληνα διεθνή της Λίβερπουλ να συγκαταλέγεται στους υποψήφιους στόχους.

