Ο Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ αν ο Ρόμπερτσον πάει στην Τότεναμ μεταδίδουν οι Αγγλοι

Μεταγραφικές εξελίξεις στη Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ επεξεργάζονται την επαναφορά του Κώστα Τσιμίκα στο ρόστερ της ομάδας σε περίπτωση που ο Ρόμπερτσον αποχωρήσει για λογαριασμό της Τότεναμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Μπεν Τζέικομπς, Άγγλου δημοσιογράφου, ο οποίος εξειδικεύεται σε μεταγραφικά θέματα, ο Σκωτσέζος ακραίος αμυντικός είναι πρόθυμος να μετακομίσει στο Λονδίνο και τα «σπιρούνια» τον έχουν ήδη προσεγγίσει.

Μπορεί στη συμφωνία της Ρόμα με τη Λίβερπουλ για τον δανεισμό του Τσιμίκα να μη συμπεριλαμβάνεται ρήτρα επαναφοράς, όμως οι δύο ομάδες διατηρούν καλές σχέσεις και ο 29χρονος διεθνής δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επιστρέψει στους «ρεντς».

Ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικομπς, αναφέροντας πως οι «Ρωμαίοι» είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, σε περίπτωση που οι «ρεντς» το ζητήσουν.

🚨🇬🇷 Understand AS Roma have already given green light to Kostas Tsimikas return to Liverpool if Robertson joins Spurs.



It’s almost over between Tsimikas and Roma with #LFC ready to welcome the left back again.



No recall clause but club to club contact, as @JacobsBen reports. pic.twitter.com/7D7XDawxIW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026

Ο Τσιμίκας μετράει φέτος 16 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρόμα, έχοντας δώσει και μία ασίστ στο Europa League. Το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.