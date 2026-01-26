Champions League: Το AI προβλέπει την τελική κατάταξη του Ολυμπιακού και το σκορ με τον Άγιαξ

Η League Phase του νέου Champions League μπαίνει στην τελική ευθεία και η μάχη για την είσοδο στην πολυπόθητη 24άδα που οδηγεί στα playoffs είναι πιο σκληρή από ποτέ. Με παραδοσιακές δυνάμεις να κινδυνεύουν και «outsiders» να διεκδικούν ιστορικές προκρίσεις, η τελευταία αγωνιστική αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πού θα κάτσει η μπίλια; Ποιοι περνούν, ποιοι μένουν εκτός και κυρίως, τι μέλλει γενέσθαι για τον Ολυμπιακό στο καθοριστικό παιχνίδι με τον Άγιαξ.

Σε όλα αυτά έδωσε απάντηση το AI με τις προβλέψεις του να παραμένουν ίδιες για αρκετές ομάδες που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία.

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει πως οι πρώτοι 8 της βαθμολογίας, θα είναι και αυτοί που θα πάρουν την απευθείας πρόκριση. Δηλαδή Άρσεναλ, Μπάγερν, Ρεάλ, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Παρί, Νιουκάστλ και Τσέλσι.

Όσον αφορά την 24αδα, εκεί στις θέσεις 9-16 θα βρίσκονται Μπαρτσελόνα, Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα, Ίντερ, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ.

Περνάει ο Ολυμπιακός με «διπλό» στο Άμστερνταμ

Σύμφωνα με το AI λοιπόν, στις θέσεις 17-24 θα βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, μαζί με τις Γαλατά, Καραμπάγκ, Μαρσέιγ, Λεβερκούζεν, Μονακό, PSV, Μπιλμπάο.

Κι αυτό γιατί το αποτέλεσμα που προβλέπει η τεχνητή νοημοσύνη για το Άγιαξ-Ολυμπιακός είναι το «διπλό», με σκορ 1-2. Όπως εξηγεί, ο Άγιαξ παρουσιάζεται ασταθής τη φετινή σεζόν, με αμυντικά κενά και αυτό οι «ερυθρόλευκοι» θα το εκμεταλλευτούν. Μένει λοιπόν να δούμε, αν όλα τα παραπάνω θα επαληθευτούν.