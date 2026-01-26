Εθνική Ελλάδας: Αλλαγή εταιρείας και νέα σελίδα στην εμφάνιση της με άρωμα... Euro 2004

Σε νέα εποχή διέρχεται η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου, μιας και το πρωί της Δευτέρας (26/1), ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας της με την «Adidas», την πασίγνωστη εταιρεία ένδυσης, η οποία από εδώ και στο εξής θα «ντύνει» τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της γαλανόλευκης.

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, η «Adidas» θυμήθηκε ένδοξες εποχές της Εθνικής Ελλάδας με εκείνη ως χορηγό, με κορωνίδα την σπουδαία κι ανεπανάληπτη κατάκτηση του Euro 2004! Παράλληλα στο βίντεο αναφέρεται η φράση «μαζί γράψαμε ιστορία», παραπέμποντας στον άθλο της Πορτογαλίας του 2004, αλλά και στις υπόλοιπες επιτυχίες που είχε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την εν λόγω εταιρεία ένδυσης.

«Ξανά μαζί, για ό,τι έρχεται», καταλήγει το βίντεο της εταιρείας που ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Εθνική Ελλάδας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Πεπρωμένο μας η επανασύνδεση με την adidas»

Η νέα συμφωνία επανασυνδέει δύο οργανισμούς με μακρά παράδοση και ενισχύει την κληρονομιά που μοιράζονται σε μερικές από τις πιο ιστορικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως η κατάκτηση του UEFA EURO 2004, το FIFA Confederations Cup 2005, τα UEFA EURO 2008 & EURO 2012 και το FIFA World Cup 2010.

Βασιζόμενοι σε αυτή την κοινή διαδρομή, η νέα αυτή σχέση αντανακλά τη δέσμευση και των δύο πλευρών για καινοτομία, απόδοση και συνεχή εξέλιξη του αθλήματος. Με τη συμβολή της adidas και τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΠΟ, με στόχο την ενίσχυση της αγωνιστικής παρουσίας και τη στήριξη της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των Εθνικών Ομάδων σε μια περίοδο ανανέωσης.

Ο κ. Γκαγκάτσης, Πρόεδρος της ΕΠΟ, δήλωσε για αυτή τη συνεργασία: «Η επανασύνδεση της ΕΠΟ με την adidas, θεωρώ πως ήταν πεπρωμένο μας. Διότι δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγική συνεργασία, αλλά για μία σχέση που έχει χτιστεί μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της Εθνικής Ομάδας. Καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια των Εθνικών Ομάδων ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand, με το οποίο στην ουσία επανεκκινούμε μια κοινή διαδρομή με οδηγό το ένδοξο παρελθόν και προορισμό ένα λαμπρό μέλλον για το εθνικό μας ποδόσφαιρο».

Αντίστοιχα ο Sam Handy, Global General Manager Football της adidas, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Ελλάδα έχει μια υπερήφανη ιστορία συμπεριλαμβανομένης της αξέχαστης νίκης τους στο UEFA European Championship του 2004, αλλά αυτό που πραγματικά μας ενθουσιάζει είναι η φιλοδοξία και η ενέργεια για το μέλλον. Με την πλούσια κληρονομιά μας στο ποδόσφαιρο και τη δέσμευσή μας για καινοτομία, είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε ξανά στο πλευρό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας τις ομάδες της στον δρόμο προς νέες επιτυχίες στη παγκόσμια σκηνή».

Η συμφωνία μεταξύ adidas και ΕΠΟ σηματοδοτεί μια κοινή φιλοδοξία για την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, ενισχύοντας το διεθνές του αποτύπωμα και εμπνέοντας τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και φιλάθλων.

Εθνική Ελλάδας: Deal που θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια της ΕΠΟ με την Adidas

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε συμφωνία με την Adidas προκειμένου να ντύνει τις εθνικές ομάδες από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2030, σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ!

Ετσι, η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στην Adidas, η οποία αποτέλεσε την εταιρεία ένδυσης της Εθνικής απ’ το 2004 έως το 2012.

Η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Εγκρίθηκε η εισήγηση της Δ/νσης Εμπορικών Δικαιωμάτων για συνεργασία με την εταιρεία ADIDAS HELLAS SINGLE MEMBER S.A., επίσημου χορηγού στην κατηγορία του αθλητικού υλικού της ΕΠΟ (διάρκεια της 5ετούς συνεργασίας από 01.01.2026 έως 31.12.2030)».

Η νέα συμφωνία είναι θεαματικά αυξημένη σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη τής προηγούμενης. Στη διάρκεια της 5ετίας προβλέπεται:



- Σε μετρητά 1.650.000 (από μηδενική πρόβλεψη)

- Σε υλικό 7.500.000 για Εθνικές Ομάδες + 1.000.000 για Ενώσεις (από 2.000.000)

- Ποσοστό από πώληση προϊόντων 13% από 10%.

- Μπόνους πρόκρισης σε μετρητά (από μπόνους σε είδη). Πχ. 600.000 για συμμετοχή σε Μουντιάλ και επιπλέον χρήματα σε περίπτωση προκρίσεων στο τουρνουά.