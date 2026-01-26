Μεξικό: 11 νεκροί και 12 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Στην πολιτεία Γουαναχουάτο υπήρξε ένοπλη επίθεση την Κυριακή με αποτέλεσμα να στοιχίσει την ζωή σε 11 ανθρώπους, ενώ υπήρξαν και 12 τραυματίες. Η συγκεκριμένη πολιτεία είναι μια από αυτές που πλήττονται περισσότερο από συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Masacre en #Salamanca en campo de futbol🚨

La cifra de víctimas aumentó a 12 personas fallecidas y 11 heridos, cuatro de ellos en estado grave. pic.twitter.com/QccDYKcnQ8 — José Díaz (@JJDiazMachuca) January 26, 2026

Σύμφωνα με τις τις τοπικές αρχές, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα, ενώ ήδη έχουν αρχίσει οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που θα οδηγήσει στην σύλληψη τους.

🚨 TRAGEDIA en Salamanca, Gto: Ataque armado en campo de fútbol de Loma de Flores deja 11 fallecidos (10 en el lugar, 1 en hospital) y 12 lesionados de manera oficial. Reportes extraoficiales mencionan hasta 23 decesos. Fuerte despliegue policial en la zona.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/enkOYFIu75 — DK 1250 (@dk1250) January 26, 2026

«Έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 11 ανθρώπων, από τους οποίους 10 έχασαν τη ζωή τους επιτόπου κι άλλος ένας καθώς δεχόταν ιατρικές φροντίδες σε κέντρο υγείας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι τοπικές αρχές ενώ συμπλήρωσαν ότι «12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά και δέχονται φροντίδες από γιατρούς».

Επιπλέον, την νύχτα του Σαββάτου, άγνωστοι εγκατέλειψαν τέσσερις σάκους με ανθρώπινα λείψανα στην ίδια πόλη.

Η Γουαναχουάτο αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κόμβο, φιλοξενώντας κυρίως μονάδες συναρμολόγησης αυτοκινήτων και πλήθος τουριστικών αξιοθέατων, ωστόσο στην περιοχή δρουν εγκληματικές οργανώσεις που συγκρούονται για διακίνηση ναρκωτικών και καύσιμων από λαθρεμπόριο.

Παράλληλα ο αριθμός των ανθρωποκτονιών στην χώρα μειώθηκε το 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας σύμφωνα με τα λεγόμενα της προέδρου του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ στις αρχές του τρέχοντος έτους.