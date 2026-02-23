Θρήνος στη Σενεγάλη: Πέθανε 25χρονος ποδοσφαιριστής - Είχε καταρρεύσει στο τέλος του αγώνα

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Σενεγάλης μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιουσού Ντιούφ σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Σαλούμ είχε περάσει ως αλλαγή στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης με την Αμίτλε, που διεξήχθη στο Stade Maniang Soumaré, στην πόλη Τάις.



Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες και αντιπάλους.

Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών και ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και το ποδόσφαιρο της χώρας.

Η ανακοίνωση της Λίγκας

«Η LSFP πληροφορήθηκε με βαθύτατη θλίψη τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ. Παρά την άμεση παρέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών που βρίσκονταν στο στάδιο Maniang Soumare και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, δυστυχώς απεβίωσε.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, τη διοίκηση, τους παίκτες της AS Saloum και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια της Σενεγάλης».