Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής της Ηλιούπολης

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕ Ηλιούπολη μέσω των social media την είδηση του θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή της, Παναγιώτη Μάλλιου. Ο νεαρός αθλητής αγωνιζόταν στην Κ17 της ομάδας, η οποία τον αποχαιρέτησε με μια συγκλονιστική ανάρτηση.

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.



Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.



Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.



Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.



Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».