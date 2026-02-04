Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού

Βαρύ πένθος και θλίψη στον Καμπανιακό και σε ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή, Θοδωρή Αθανασιάδη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, με οδηγό έναν 17χρονο και συνοδηγό συνομήλικό του, ενώ στο όχημα βρισκόταν και η μητέρα του οδηγού

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες αργότερα, το θύμα της τραγωδίας ήταν ο Θοδωρής Αθανασιάδης, ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού. Με ανακοίνωσή της, η ομάδα αποχαιρέτησε τον 17χρονο, κάνοντας λόγο για έναν νέο άνθρωπο γεμάτο όνειρα, πάθος και ήθος, που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η ανακοίνωση του Καμπανιακού

«Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί.



Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.

Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».