Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη για τον αδικοχαμένο Σάλα: Η Κάρντιφ αξιώνει πάνω από 120 εκατ. ευρώ

Η τραγωδία του Εμιλιάνο Σάλα εξακολουθεί να απασχολεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, επτά χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε τον αθλητικό κόσμο. Η Κάρντιφ συνεχίζει τη νομική της διεκδίκηση απέναντι στη Ναντ, ζητώντας αποζημίωση που ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ευρώ, με την υπόθεση να εξετάζεται πλέον από εμπορικό δικαστήριο στη γαλλική πόλη.

Παρά το γεγονός ότι προηγούμενες αποφάσεις της FIFA και του CAS δεν δικαίωσαν τον ουαλικό σύλλογο, η Κάρντιφ επιμένει, υποστηρίζοντας ότι δικαιούται αποζημίωση για τη μεταγραφή-ρεκόρ των 17 εκατομμυρίων ευρώ του Αργεντινού επιθετικού, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2019 εν μέσω της μάχης της ομάδας για παραμονή στην Premier League.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του όταν το μονοκινητήριο Piper Malibu που τον μετέφερε από τη Γαλλία στην Ουαλία συνετρίβη κοντά στο νησί Γκέρνσεϊ. Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο πιλότος Ντέιβιντ Ίμποτσον. Η Κάρντιφ είχε αρχικά αμφισβητήσει την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ωστόσο η FIFA επιβεβαίωσε ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα είχαν κατατεθεί κανονικά.

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από σοβαρές παρατυπίες που αφορούσαν την πτήση. Ο πιλότος δεν διέθετε άδεια εμπορικών πτήσεων, δεν είχε εξουσιοδότηση για νυχτερινή πτήση, ενώ η πιστοποίησή του για το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε λήξει. Το 2021, ο διοργανωτής της πτήσης κρίθηκε ένοχος για διακινδύνευση της ασφάλειας, καθώς η πτήση είχε ανατεθεί στον Ίμποτσον χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η Κάρντιφ υποστηρίζει ότι η Ναντ φέρει ευθύνη μέσω ενεργειών του ποδοσφαιρικού πράκτορα Γουίλι ΜακΚέι, ο οποίος συμμετείχε στην οργάνωση του ταξιδιού — ισχυρισμό που η γαλλική ομάδα απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η απόφαση του εμπορικού δικαστηρίου δικαιώνει την Ναντ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το δικαστήριο έκρινε πως η Ναντ δεν φέρει καμία ευθύνη για το συμβάν. Μάλιστα, οι απαιτήσεις της Κάρντιφ κρίθηκαν εξωπραγματικές και ο ουαλικός σύλλογος καλείται να πληρώσει αποζημίωση στην γαλλική ομάδα. Η Κάρντιφ θα χρειαστεί να πληρώσει 480 χιλιάδες ευρώ, ως ηθική αποζημίωση, με μέρος των εξόδων να αφορά τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσης.