Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός: Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε» - Αυτή είναι η ομάδα που θα περάσει στους «16»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (24/02, 22:00) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη ρεβάνς του εις βάρος του (2-0) του πρώτου αγώνα στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».



Οι Πειραιώτες θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους για μία μεγαλειώδη ανατροπή, που θα τους εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη φάση των «16».



Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και βρίσκεται στη Γερμανία με όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Ο Βάσκος τεχνικός, μάλιστα, απόφασισε να ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα και ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος δεν έχει δικαιώμα συμμετοχής καθώς δε δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πέναλτι και μια επική ανατροπή

Ζητήσαμε από τη τεχνητή νοημοσύνη να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα, καθώς και το ποιος θα προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League και τα νέα είναι... ευχάριστα για τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με το ChatGPT, οι «ερυθρόλευκοι» θα βρουν ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο. Κάπως έτσι, το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση, εκεί που σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αλλάξει τίποτα, με τις δυο ομάδες να οδηγούνται στη ρουλέτα των πέναλτι.

Όπως αναφέρει το AI, o Τζολάκης θα βρίσκεται σε μεγάλη βραδιά και θα αποκρούσει το τρίτο πέναλτι των Γερμανών, με όλα τα υπόλοιπα από τις δυο ομάδες να είναι εύστοχα. Αν όλα τα παραπάνω επιβεβαιωθούν, ο Ολυμπιακός θα είναι η ομάδα που θα περάσει στους «16» με μια μυθική ανατροπή.