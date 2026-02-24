Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ και οι έντεκα των Γερμανών

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν στη «Bay Arena», το βράδυ της Τρίτης (24/2), στη ρεβάνς του 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα playoffs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή και να πάρουν το εισιτήριο για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όσον αφορά την ενδεκάδα των Πειραιωτών, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από την εστία, τους Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα και Ροντινέι τετράδα στην άμυνα, την τριάδα Μουζακίτη, Γκαρθία και Έσε στην μεσαία γραμμή και τους Μάρτινις-Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! / Our line-up for today’s match against Bayer 04 Leverkusen! 🔴⚪️#OlympiacosFC #B04OLY #UCL pic.twitter.com/ngGbxM6rjP — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 24, 2026

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.

Στον αντίποδα ο Χιούλμαντ επέλεξε τον Μπλάζουιτς κάτω απ' τα δοκάρια, τους Κουάνσα, Άντριχ και Ταψόμπα τριάδα στα στόπερ και τους Λούκας Βάσκεθ και Γκριμάλντο σε ρόλο μπακ - χαφ. Παλάσιος και Γκαρθία ξεκινούν στο κέντρο και τους Μάζα - Χόφμαν πίσω από τον Σικ.