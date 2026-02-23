Η... ανατροπή του αιώνα: Της έκανε πρόταση γάμου στο γήπεδο και χώρισαν τρεις μέρες μετά

Ο Ντέρικσον Κιρός, ποδοσφαιριστής από την Κόστα Ρίκα, που αγωνίζεται στη Γουατεμάλα, φορώντας τα χρώματα της Club Xelajú, ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα πως ο αρραβώνας με τη σύντροφό του αποτελεί παρελθόν, τρεις μόλις ημέρες μετά την... δημοφιλή πρόταση γάμου, που της έκανε μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής (16/02). Η Σελαχού, ο σύλλογος στον οποίο αγωνίζεται ο Κιρός, αντιμετώπιζε στην έδρα της τη Μαρκένσε, την οποία και κέρδισε 4-2. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο 24χρονος μέσος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Γουέντι.

Η Γουέντι απάντησε «ναι» και οι δυο τους σφράγισαν τη μεγάλη τους χαρά, δίνοντας ένα παθιασμένο φιλί όσο αγκαλιάζονταν. Το βίντεο της πρότασης έγινε viral μέσα σε ελάχιστες ώρες και σύσσωμη η Κεντρική Αμερική μιλούσε για αυτό. Όμως αυτό που έμοιαζε στην αρχή με ρομαντική ιστορία εξελίχθηκε σύντομα σε ερωτικό δράμα.

💍 Le dieron el SÍ 🥰

Felicidades a Derrickson Quirós y su prometida. 🥂



Bello momento al final del partido #XelajúMC 4-2 #Marquense, en el estadio Mario Camposeco, zona 3 de #Quetzaltenango.



Vía Herberth Tax#Stereo100Noticias pic.twitter.com/BhcElfSWZD — Stereo100Noticias (@stereo100xela) February 16, 2026

Χώρισαν τρεις μέρες αφού συμφώνησαν να παντρευτούν

Τρεις ημέρες μετά, ο Κιρός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες στην Κόστα Ρίκα, όπως η Καρταχινές, η Σάντος ντε Γκουαπίλες και η Λιμόν Μπλακ Σταρ, ανακοίνωσε τη λύση του αρραβώνα του με την Γουέντι, κρατώντας βέβαια ώριμη στάση.

«Ναι, είναι αλήθεια ότι η σχέση μου (ο αρραβώνας) έληξε. Ήταν μια δύσκολη προσωπική κατάσταση, όπως κάθε χωρισμός, αλλά προτιμώ να τη διαχειριστώ με σεβασμό και ωριμότητα. Δεν πρόκειται να μιλήσω άσχημα για κανέναν ούτε να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ήταν μια σχέση που, στη στιγμή της, ήταν σημαντική για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά στη λιτή του δήλωση.

Ο ίδιος, λίγες ώρες μετά, προσέθεσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πως θα επικεντρωθεί στην καριέρα του και στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του. «Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην καριέρα μου, στην ομάδα μου και στο να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως άνθρωπος. Ευχαριστώ για τη στήριξη και ελπίζω να σεβαστείτε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ», δήλωσε.