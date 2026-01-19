Απίστευτο σκηνικό στην Ουαλία: Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής συνελήφθη γιατί χτύπησε αντίπαλο (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στην Ουαλία το περασμένο Σάββατο (17/01) είδε το φώς της δημοσιότητας.

Στον εκτός έδρας αγώνα της Trearddur Bay United FC εναντίον της Porthmadog για την Γ' εθνική κατηγορία, ο Τομ Τέιλορ φάνηκε να... μπερδεύει τα αθλήματα και με μία αγκωνιά α λά... UFC χτύπησε τον αντίπαλό του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Το εντυπωσιακό... νοκ άουτ χτύπημα του Τέιλορ κατέγραψαν με βίντεο οι φίλαθλοι των γηπεδούχων, οι οποίοι ανάρτησαν τις εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε λίγες ώρες το υλικό από την πρωτοφανή επίθεση έγινε viral και οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν να ξεκινήσουν έρευνα για το περιστατικό. Ο Τέιλορ απειλείται με ποινή φυλάκισης.

Όλα συνέβησαν όταν η Trearddur Bay κέρδισε πέναλτι. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων παρατάχθηκαν στα όρια της μεγάλης περιοχής και ο Τέιλορ έπειτα από ένα σκληρό χτύπημα με τον αγκώνα, έριξε στο έδαφος τον επιθετικό Ντάνι Μπρούκγουελ, ο οποίος σωριάστηκε ακαριαία χάνοντας τις αισθήσεις του.

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και η Αστυνομία της Ουαλίας έσπευσε να συλλάβει τον Τέιλορ. Ο νταής ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής κρατείται, μέχρι να του απαγγελθούν και επισήμως οι κατηγορίες της επίθεσης. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής που δέχθηκε το χτύπημα βρίσκεται στο σπίτι του, μετά από ολιγοήμερη περίθαλψη στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε πως υπέστη διάσειση.

Η ομάδα του Τέιλορ, Treaddur Bay μετά από έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την άμεση λύση της συνεργασίας της με τον κατηγορούμενο ποδοσφαιριστή. Στην ανακοίνωσή της, απολογήθηκε στον Μπρούκγουελ, αλλά και στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Ουαλίας, κάνοντας σαφές πως «δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή», αναφέροντας σε σχέση με το περιστατικό πως «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί». Τέλος, υπογράμμισε πως είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Αρχές, που διεξάγουν την έρευνα, καθώς και πως δεν πρόκειται να κάνει περαιτέρω σχόλια, όσο η υπόθεση εξελίσσεται.