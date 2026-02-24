Απίθανο: Τερματοφύλακας πέτυχε γλάρο με βολέ και παίκτης του έσωσε τη ζωή με ΚΑΡΠΑ (vid)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στη Μεβλανακαπί Γκιουζελχισάρ και την Ιστανμπούλ Γιουρντούμ Σπορ για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, όταν ένας γλάρος έπεσε στο χορτάρι χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και συγκεκριμένα στο 22ο λεπτό ο τερματοφύλακας Μουχάμετ Ουγιάνικ εκτέλεσε δυνατό βολέ, την στιγμή που πετούσε ένας γλάρος.

Η μπάλα πέτυχε το άτυχο πουλί, που έπεσε στο χορτάρι. Εκείνη την στιγμή ο ποδοσφαιριστής Γκάνι Τσατάν έσπευσε στο σημείο και άρχισε να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας την τεχνική ΚΑΡΠΑ. Ο γλάρος ύστερα από δύο λεπτά προσπαθειών άρχισε να αναπνέει ξανά και να κινεί τα πόδια του.

Ο «σωτήρας» μετέφερε το πουλί εκτός αγωνιστικού χώρου και το παρέδωσε στο ιατρικό επιτελείο ώστε να του παρασχεθεί περαιτέρω περίθαλψη. Οι γιατροί της ομάδας διαπίστωσαν πως έχει τραυματιστεί στα φτερά και πως δεν μπορεί να πετάξει, όμως ανακουφίστηκαν όταν κατάλαβαν πως έχει αποφύγει τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή του.

Ο Τσατάν, ο παίκτης που επανέφερε τον γλάρο στη ζωή, δήλωσε για το συμβάν: «Είδα ότι τα πόδια του ήταν γυρισμένα προς τα πάνω και κατάλαβα πως δεν ανέπνεε. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Όταν άνοιξε τα μάτια του, συνέχισα. Δεν έχω καμία σχετική εκπαίδευση».

Δείτε το βίντεο με το απίθανο περιστατικό